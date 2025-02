Pronostico Wolverhampton-Fulham: sorprese in vista come all’andata

Wolverhampton-Fulham è una partita valida per la ventisettesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il tredicesimo gol in campionato dell’attaccante brasiliano Cunha sabato scorso ha regalato al Wolverhampton una vittoria preziosissima (0-1) in ottica salvezza, arrivata su un campo difficile come quello di Bournemouth, la grande sorpresa di questa Premier League e tutt’ora in lotta per l’Europa.

I Wolves hanno approfittato dell’espulsione di Zabarnyi a metà primo tempo che ha stravolto quello che era il piano gara del tecnico rossonero Andoni Iraola: una volta passati in vantaggio i nero-oro hanno rischiato poco o nulla, con le Cherries che si sono preoccupate soltanto di limitare i danni. Un successo che certifica il momento positivo della squadra di Vitor Pereira: nel mese di febbraio il Wolverhampton è riuscito ad archiviare un gennaio complicato – l’unica gioia era arrivata in FA Cup – battendo al Molineux l’Aston Villa e superando pure il turno in coppa grazie alla vittoria sul Blackburn. Cunha e compagni una settimana fa non hanno sfigurato neppure contro il Liverpool capolista, rimanendo in partita fino all’ultimo ad Anfield Road (2-1) e mettendo a più riprese in difficoltà i quotatissimi Reds.

Il rischio retrocessione non è ancora del tutto svanito ma dopo l’ultimo weekend sono diventati cinque i punti di vantaggio sull’Ipswich Town terzultimo.

Nel turno infrasettimanale, intanto, al Molineux è di scena un Fulham arrabbiato per la sconfitta nel derby con il Crystal Palace: dopo due vittorie di fila i Cottagers si sono arresi a sorpresa alle Eagles (0-2), un k.o. che ha impedito agli uomini di Marco Silva di avvicinarsi sensibilmente alla zona Europa, comunque non lontanissima. Il Fulham cerca riscatto in trasferta, dove ha vinto le ultime tre partite e soprattutto dove ha sempre segnato almeno un gol dallo scorso agosto.