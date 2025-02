Pronostico Barcellona-Atletico Madrid: si decide tutto al ritorno

Barcellona-Atletico Madrid è la semifinale di Coppa del Re e si gioca martedì alle 21:30: notizie, streaming gratis, probabili formazioni e pronostico.

Inizia un vero e proprio tour de force per l’Atletico Madrid, non tanto per il numero di partite, che sono uguali a quelle del Barcellona, ma soprattutto per gli avversari che la squadra di Simeone andrà ad affrontare. Sì, perché come sappiamo in Champions League ci saranno due derby contro i cugini e quindi la tensione è già a mille.

I Colchoneros sono una squadra tosta, magari non costruita per vincere la Liga, ma per giocarsela fino alla fine sì. E si trovano in una posizione sicuramente allettante, che permette di fare sogni di gloria. Dietro al Barcellona, comunque, che è primo, è che ormai si è messo in maniera definitiva alle spalle quello che è stato un fisiologico calo durante questa annata. Mettiamo le cose in chiaro: si deciderà ovviamente tutto nella gara di ritorno. In Catalogna, Simeone, come al solito – e una battuta in conferenza stampa lo ha pure anticipato – andrà a fare la solita partita tutta cuore, polmoni, e grinta. Sperando di trovare la ripartenza perfetta che permetterebbe alla sua squadra di piazzare un colpo importante. Ci riuscirà? Crediamo che al ritorno dovrà ribaltare.

Sarà una partita molto tattica, e lo sappiamo. Flick, che ha un attacco stellare che ha superato da un pezzo i 100gol in una sola stagione, vuole sì sempre vedere una squadra offensiva, ma non è uno che si lascia tirare nei tranelli del giochismo a tutti i costi. Sa di avere una rosa forte, di quelle che possono vincere tutto, ma la gestisce alla grande. Diciamo che la sua truppa sa come attaccare e sa come difendere. E potrebbe mettere la testa avanti in questo match.

Come vedere Barcellona-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La semifinale d’andata tra Barcellona e Atletico Madrid è in programma martedì alle 21:30. La sfida si potrà seguire gratuitamente sul canale Youtube di “Cronache di Spogliatoio”, che si è aggiudicato i diritti sulla manifestazione calcistica spagnola.

Il pronostico

Il match regalerà almeno un gol per squadre come successo raramente negli ultimi cinque incroci tra queste due formazioni. Però le due formazioni stanno in forma e riusciranno a segnare entrambe. Ad esultare, però, saranno i catalani.

Le probabili formazioni di Barcellona-Atletico Madrid

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Araujo, I Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Raphinha, Olmo, Yamal; Lewandowski.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Le Normand, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1