I pronostici di martedì 25 febbraio: Coppa Italia, Premier League e Coppa del Re

I pronostici di martedì 25 febbraio: Inter-Lazio in Coppa Italia, Barcellona-Atletico Madrid in Coppa del Re e quattro partite di Premier League.

Ripartono i quarti di finale di Coppa Italia con la sfida tra Inter e Lazio: in caso di vittoria la squadra allenata da Simone Inzaghi troverebbe nelle semifinali il Milan per l’ennesimo derby stagionale. Nonostante lo stato di forma non particolarmente brillante, i nerazzurri restano favoriti per il passaggio del turno contro una Lazio alle prese con alcune assenze importanti.

In Coppa del Re siamo già alle semifinali, con la partita di andata tra Barcellona e Atletico Madrid che promette scintille e gol. Il precedente stagionale in campionato lo hanno vinto – non senza una buona dose di fortuna – i colchoneros, ma stavolta dovrebbe andare diversamente.

I pronostici sulle altre partite

Scende in campo anche la Premier League che poi nel weekend lascerà spazio alla FA Cup. Il Chelsea in crisi nera ha l’occasione giusta contro il disastroso Southampton di Juric di ritrovare il sorriso. Promettono spettacolo Brighton-Bournemouth e Crystal Palace-Aston Villa, con i villans diventati più offensivi con gli arrivi nel corso del calciomercato invernale di Rashford e Asensio.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Barcellona-Atletico Madrid, Coppa del Re, ore 21:00

Vincenti

Inter (in Inter-Lazio, Coppa Italia , ore 21:00)

(in Inter-Lazio, Coppa Italia ore 21:00) Chelsea (in Chelsea-Southampton, Premier League , ore 21:15)

(in Chelsea-Southampton, Premier League ore 21:15) Al Nassr (in Al Wehda-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 17:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Hilal-Al Kholood , Saudi Pro League , ore 16:30

, , ore 16:30 Celtic-Aberdeen , Scottish Premiership , ore 21:00

, , ore 21:00 Chelsea-Southampton, Premier League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Ahli-Al Qadisiya , Saudi Pro League, ore 18:30

, Saudi Pro League, ore 18:30 Brighton-Bournemouth , Premier League, ore 21:00

, Premier League, ore 21:00 Crystal Palace-Aston Villa, Premier League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 7.72 GOLDBET ; 7.38 SNAI; 7.72 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Benfica-Monaco, Champions League, ore 21:00