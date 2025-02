Sinner ritrova il sorriso: dal Brasile con furore

Jannik Sinner, è cambiato tutto all’improvviso: così questo avvenimento del tutto inaspettato ha ribaltato completamente la situazione.

Tre mesi di squalifica peseranno in maniera significativa, per ovvie ragioni, sul ranking maschile. Se, in questo momento, il divario tra Jannik Sinner e gli altri giocatori che compongono la top 3 mondiale è estremamente significativo, assisteremo, nelle prossime settimane, ad un’inevitabile emorragia di punti da parte del numero 1 del mondo.

Alle porte del weekend, però, è successa una cosa del tutto inaspettata. Un evento per effetto del quale il campione azzurro avrà certamente ritrovato il sorriso dopo questa settimana per lui molto difficile. Se, da una parte, ha dovuto fare i conti con una pena che non compete a noi bollare come giusta o ingiusta, dall’altra ha visto il destino “apparecchiare” la tavola per lui e per il suo ritorno.

Il solo a poterlo insidiare, allo stato attuale, è Alexander Zverev, numero 2 della classifica mondiale maschile, che avrebbe potuto fare tesoro della pausa di Sinner e approfittare di questa occasione d’oro per aumentare a più non posso il proprio bottino. Così non è stato, invece, Il tennista tedesco, in maniera del tutto inaspettata, ha perso ai quarti di finale dell’Atp di Rio de Janeiro. E lo ha fatto in un modo eclatante, oltretutto.

Sinner ci penserà dopo aprile: fino ad allora può dormire su 7 cuscini

Zverev conduceva il match quando, all’improvviso, è iniziata la clamorosa rimonta del suo avversario, l’argentino Francisco Comesana. E così, dopo due ore e mezza di grande tennis, al tedesco non è rimasto altro da fare che mandar giù questo boccone tanto amaro.

Una sconfitta che gli costerà cara ma che avrà fatto gongolare, di contro, l’attuale re del ranking Atp. La sconfitta subita da Sascha a Rio ha impedito al teutonico, di fatto, di accumulare altri punti preziosi in ottica sorpasso. Ci ha poi restituito un dato di fatto incontrovertibile: fino al prossimo mese di aprile, qualunque cosa accada mentre lui sconterà la sua squalifica, Sinner continuerà ad essere il numero 1 del mondo.

Lo sarà almeno fino a quando non avrà inizio il Masters 1000 di Montecarlo, per inciso, per cui Jannik resterà al sicuro per un altro mese e mezzo circa. Dopodiché, si vedrà, fermo restando che i suoi avversari non potranno comunque dormire sonni tranquilli. Prima o poi Sinner tornerà e vorrà sicuramente riprendersi, com’è giusto che sia, ciò che il destino potrebbe portargli via nel periodo di tempo compreso tra aprile e il suo ritorno in campo a Roma.