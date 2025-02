Pronostico Siviglia-Maiorca: non c’è due senza tre

Siviglia-Maiorca è una partita della venticinquesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

C’è un detto che conosciamo tutti, che potete leggere nel titolo, ovviamente: non c’è due senza tre. E cosa ci azzecca con il pallone? Bene, ve lo diciamo nel mentre andiamo ad analizzare questa partita che chiuderà la 25esima giornata della Liga spagnola.

Il Siviglia, che vive un buon momento di forma, ospita il Maiorca che solamente nell’ultimo match contro il Las Palmas si è tirato fuori da un momento difficile. Gli andalusi, come detto, nelle ultime cinque partite hanno piazzato la bellezza di 4 risultati utili perdendo solamente una volta, contro il Barcellona che al momento sta facendo un grandissimo campionato e che è primo in classifica. Ci sta una caduta contro i catalani, per il resto i padroni di casa hanno dimostrato di avere le carte in regola per riuscire a chiudere in una posizione dignitosa al termine di questa stagione.

Vittoria e aggancio, in poche parole. Sì, perché il Maiorca ha tre punti in più ed è proprio alle spalle della sesta in classifica: vale a dire posto europeo per la prossima stagione, quindi è evidente che ci sia la voglia nei padroni di casa di alimentare quelli che sono i sogni europei dopo un paio di stagioni assai difficili con il rischio retrocessione che è sempre stato dietro l’angolo. Occasione troppo importante, quindi, per non sfruttarla e per regalarsi una settimana bella, come non succedeva forse da troppo tempo.

Come vedere Siviglia-Maiorca in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Maiorca, gara valida per la venticinquesima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Siviglia è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.05 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

In un match che almeno tre reti complessive le dovrebbe regalare, e anche un gol per squadra, è evidente che il Siviglia possa vincere. Ah, il non c’è due senza tre? Nelle ultime partite a Siviglia i padroni di casa hanno fatto bottino pieno. La terza volta è dietro l’angolo.

Le probabili formazioni di Siviglia-Maiorca

SIVIGLIA (4-3-3): Nyland; Carmona, Bade, Salas, Pedrosa; Juanlu, Agoume, Sow; Lukebakio, Romero, Vargas.

MAIORCA (4-2-3-1): Greif; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Mascarell, Darder; Asano, D Rodriguez, Navarro; Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1