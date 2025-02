Pronostico Sheffield United-Leeds: scontro al vertice in Championship

Sheffield United-Leeds è un match valido per la trentaquattresima giornata di Championship e si gioca lunedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

Dopo tre vittorie di fila ed un’imbattibilità che in campionato dura da novembre, il Leeds nell’ultimo turno ha dovuto fare i conti con un ostico ed irridcibile Sunderland, che era quasi riuscito a strappare un punto dalla sfida di Elland Road. “Quasi” perché in pieno recupero ed al termine di un lungo assedio i Whites hanno segnato il gol decisivo con il difensore Struijk – doppietta per lui – completando così la rimonta (erano stati Black Cats a passare in vantaggio nel primo tempo).

Sono diventati quattro, dunque, i successi consecutivi della squadra allenata dal tedesco Daniel Farke, che ha così conservato il vantaggio di 2 punti sulla sua diretta concorrente per il primo posto (in realtà le posizioni più ambite sono le prime due, che significherebbero promozione diretta senza passare dai playoff), lo Sheffield United. Il piatto forte della trentaquattresima giornata di Championship è proprio lo scontro diretto tra Blades e Whites, con i biancorossi che in caso di vittoria sorpasserebbero il Leeds. Anche gli uomini di Chris Wilder sono in splendida forma. Hanno vinto 6 delle ultime 7 partite, con l’unico neo della sconfitta con l’Hull City davanti al proprio pubblico. Pur giocando un calcio meno spettacolare rispetto a quello dei Whites, che vantano il miglior attacco con 68 gol realizzati, lo Sheffield United resta una delle più serie candidate al ritorno immediato in massima serie. Wilder nel big match con il Leeds potrebbe dover rinunciare all’attaccante Moore, in forte dubbio, mentre Farke dovrà certamente fare a meno di Bamford e Wober.

Come vedere Sheffield United-Leeds in diretta tv e streaming

La sfida Sheffield United-Leeds, valida la trentaquattresima giornata di Championship ed in programma lunedì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione del campionato cadetto inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

L’andata, giocata lo scorso ottobre, finì con una netta vittoria del Leeds (2-0): si è trattato del terzo successo di fila dei Whites contro le Blades, sconfitte anche nei due precedenti in Premier League nella stagione 2020-21. La partita, come al solito, la farà il Leeds, che con ogni probabilità uscirà da Bramall Lane con dei punti in tasca. Non è da escludere che, come all’andata, gli uomini di Farke riescano a tenere pure la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Sheffield United-Leeds

SHEFFIELD UNITED (4-4-1-1): Cooper; Clarke, Ahmedhodzic, Robinson, Burrows; Rak-Sakyi, Choudhury, Souza, Hamer; O’Hare; Campbell.

LEEDS (4-2-3-1): Meslier; Bogle, Rodon, Struijk, Firpo; Tanaka, Ampadu; James, Aaronson, Solomon; Piroe.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2