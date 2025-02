Pronostico Roma-Monza: i brianzoli non ci sono mai riusciti

Roma-Monza è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Se contro il Parma, domenica scorsa, è stata una splendida punizione di Soulé a decidere la sfida con i ducali, in Europa League contro il Porto c’ha pensato un altro argentino, Dybala, a trascinare la Roma verso l’obiettivo ottavi di finale: una doppietta dell’ex Juventus, in versione deluxe, ha permesso alla squadra di Claudio Ranieri di battere 3-2 i lusitani (all’andata era finita 1-1) e di avanzare al turno successivo (evitato il derby con la Lazio, i giallorossi dovranno vedersela con l’Athletic Bilbao, già affrontato nella fase campionato).

La Roma, in ogni caso, sta trovando continuità anche in Serie A: 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 gare, un ruolino di tutto rispetto grazie al quale i capitolini si sono riavvicinati alla zona Europa, che fino a poche settimane fa appariva lontanissima. Pellegrini e compagni sono sempre noni ma il sesto posto occupato dalla Fiorentina, per esempio, è distante appena cinque lunghezze: con un finale di stagione all’altezza di quelle che erano, inizialmente, le aspettative la rimonta potrebbe essere completata. Ranieri in questo turno ha una grossa occasione per accorciare ulteriormente sulle dirette concorrenti: all’Olimpico arriva il fanalino di coda Monza, squadra che ad oggi non sembra avere molte chance di mantenere la categoria. Nonostante il nuovo cambio di guida tecnica – la società ha richiamato Alessandro Nesta – i brianzoli non riescono a voltare pagina ed il pareggio a occhiali di domenica scorsa con il Lecce ha sì interrotto la serie negativa ma non ha migliorato una classifica che vede i biancorossi all’ultimo posto, con 7 punti da recuperare sulla quartultima.

Roma-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Il dubbio principale di Ranieri riguarda il recupero di Dovbyk: il centravanti ucraino, assente giovedì scorso in Europa League, farà di tutto per essere a disposizione. In caso contrario dal 1′ partirà nuovamente Shomurodov. Ad ogni modo il tecnico giallorosso dovrebbe far rifiatare chi ha speso molte energie con il Porto, dando spazio ai vari Nelsson, Gourna-Douath e Baldanzi. Duello a destra tra Celik e Saelemaekers.

Nesta all’Olimpico dovrebbe riproporre la difesa a tre ma è destinata a pesare l’assenza di Izzo per squalifica. In attacco si contendono una maglia Ganvoula e Petagna, out Pessina, Gagliardini, Caldirola e Akpa Akpro.

Come vedere Roma-Monza in diretta tv e in streaming

La sfida tra Roma-Monza è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Roma-Monza anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria della Roma è quotata a 1.30 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Il pronostico

Il Monza non ha mai battuto la Roma nei cinque precedenti giocati in Serie A: il bilancio finora è di 2 successi giallorossi e un pareggio. Improbabile che i brianzoli riescano ad invertire la tendenza nella sfida dell’Olimpico contro la squadra di Ranieri, che resta nettamente favorita nonostante le fatiche europee. Non è da escludere neppure che i capitolini riescano a tenere la porta inviolata com’è avvenuto negli ultimi 2 turni.

Le probabili formazioni di Roma-Monza

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Nelsson, N’Dicka; Celik, Koné, Gourna-Douath, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Shomurodov.

MONZA (3-5-2): Turati; Brorsson, D’Ambrosio, Carboni; Pereira, Urbanski, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Ganvoula.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0