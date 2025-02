Pronostico Galatasaray-Fenerbahce: finisce come all’andata

Galatasaray-Fenerbahce è una partita valida per la venticinquesima giornata di Super Lig e si gioca lunedì alle 18:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La partita dell’anno, quella che potrebbe decidere la stagione in maniera definitiva oppure chiuderla per sempre. Una partita attesa ormai da parecchie settimane, una partita che soprattutto Mourinho ha pensato benissimo di rendere incandescente.

Partiamo da quella che è la classifica: il Galatasaray ha sei punti di vantaggio sulla squadra dello Special One e gioca in casa. Evidente che con una vittoria chiuderebbe il discorso scudetto. Si potrebbe anche dire che i giallorossi di casa potrebbero pagare un poco lo scotto dell’eliminazione anticipata dall’Europa League arrivata nel corso della passata settimana, ma crediamo fermamente che una partita del genere, con questo agonismo, farà dimenticare sicuramente quello che è successo contro l’Az. Fatto un quadro della situazione – ah, il Fenerbahce invece il turno lo ha passato – è evidente che vincerà chi avrà i nervi saldi. Una cosa che per le squadre di Mou non è praticamente possibile, soprattutto per come lo stesso ha fatto arrivare i suoi uomini a questa partita.

Continue polemiche, post su Instagram clamorosi, qualcosa che non si era mai visto prima, soprattutto per quanto riguarda l’uso dei social che il tecnico portoghese ha fatto. Una gara che un paio di cartellini, anche qualcuno rosso, lo potrebbe regalare. Ma per quanto riguarda il campo abbiamo le nostre idee, vedendo anche com’è finita nel match d’andata.

Come vedere Galatasaray-Fenerbahce in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la ventiduesima giornata di Super Lig Galatasaray-Fenerbahce, in programma lunedì alle 18:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato di calcio turco.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Galatasaray è quotata a 2.20 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il tre a uno dell’andata potrebbe essere il risultato anche di questa sera. Il Gala è più forte, gioca in casa, e ha dei giocatori che possono essere decisivi da un momento all’altro. Sfida da almeno un gol per squadra, quindi.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Fenerbahce

GALATASARAY (3-4-1-2): Muslera; Sanchez, Bardakci, Cuesta; Frankowski, Torreira, Sara, Yilmaz; Mertens; Osimhen, Kutucu.

FENERBAHCE (4-2-3-1): Livakovic; Djiku, Skriniar, Mercan; Aydin, Fred, Amrabat, Szymanski, Kostic; Talisca, En-Neysri

POSSIBILE RISULTATO: 3-1