Mazzata per Hamilton, annuncio devastante: svelato il punto debole

Mazzata per Hamilton: l’annuncio del sette volte campione del mondo è clamoroso. Ecco il suo punto debole. Le parole

L’attesa cresce attorno a Lewis Hamilton e no, non potrebbe essere altrimenti. Si sapeva da un anno che sarebbe arrivato e in quest’anno trascorso sono state diverse le attenzioni che i tifosi italiani hanno portato avanti.

E adesso come detto il momento è arrivato. E, nei giorni scorsi, Hamilton ha rilasciato una prima intervista con qualche parola in italiano a Sky. Poi, nei giorni scorsi, invece, ha commentato i primi giorni in Italia. Il suo video con le prime parole nella nostra lingua ha fatto il giro del mondo: “buono”, “moltissimo”, “come stai? bene”, “buongiorno”, “sono emozionato”. Un segnale, da parte di uno dei più importanti piloti della storia, della voglia dello stesso di integrarsi nel minor tempo possibile. Non tutti lo fanno, mettiamo le cose in chiaro e lo vediamo soprattutto nel mondo del calcio: ci sono alcuni atleti che non riescono in nessun modo a imparare la lingua e anche dopo anni in Italia non fanno un’intervista comprensibile a tutti. Tutto molto bello, ovvio. Anche se da queste parti un problema veramente “serio” ce lo abbiamo, ed è quello relativo al cibo

L’annuncio di Hamilton: il punto debole

Vivere in Italia significa però anche avere qualche tentazione di troppo soprattutto a tavola. E non è che sia il massimo, soprattutto per uno che deve stare dentro una monoposto piccolissima. Serve il massimo della condizione fisica per stare al passo degli altri: “La verità è che ho mangiato già un bel po’ di pizze, ma in qualche modo ho perso peso. La scorsa settimana ne ho mangiate tre! Amo il cibo italiano, l’ho sempre amato. La pizza soprattutto, ma le penne all’arrabbiata sono sempre state il mio piatto preferito. Dovrò stare attento alla dieta, sarà difficile. Se mangerò pizze tutto l’anno poi non riuscirò più ad entrare in macchina”.

Questo il commento di Hamilton alle tentazioni relative alla buona cucina italiana. Con la pizza che, come la fanno nel nostro Paese, è difficile trovarla da altre parte. Lewis, prima vinci, poi avrai tutte le pizze che vuoi.