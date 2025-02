I pronostici di lunedì 24 febbraio: Serie A, Liga, Championship, Super Lig

I pronostici di lunedì 24 febbraio: ci sono i posticipi di Serie A, Liga e Championship più l’atteso scontro tra Galatasaray e Fenerbahce nella Super Lig turca.

La Roma, qualificatasi agli ottavi di finale di Europa League battendo il Porto 3-2 lo scorso giovedì, sta trovando continuità anche in Serie A: 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 partite, un ruolino di tutto rispetto grazie al quale i capitolini si sono riavvicinati alla zona Europa, che fino a poche settimane fa appariva lontanissima. Le sconfitte di Bologna e Milan permetterebbero ai giallorossi di rosicchiare altri punti in caso di vittoria contro il Monza, ultimo in classifica e bisognoso di un miracolo per evitare la retrocessione.

Il Monza non ha mai battuto la Roma nei cinque precedenti giocati in Serie A: il bilancio finora è di 2 successi giallorossi e un pareggio. Improbabile che i brianzoli riescano ad invertire la tendenza nella sfida dell’Olimpico contro la squadra di Ranieri, che resta nettamente favorita nonostante le fatiche europee.

I pronostici sulle altre partite

La partita più attesa a livello mondiale di questo lunedì si gioca però in Turchia ed è lo scontro diretto con vista sul titolo tra il Galatasaray del bomber Osimhen e il Fenerbahce di José Mourinho. Le roventi polemiche arbitrali hanno indotto la federazione a nominare un direttore di gara straniero, lo sloveno Vincic. Attesa una partita tesissima in cui comunque i gol non dovrebbero mancare vista la qualità dei due attacchi.

Vittorie probabili nel resto d’Europa anche per il Porto contro il Vitoria Guimaraes e per il Leeds in casa dello Sheffield United, mentre il Siviglia parte favorito sul Maiorca e dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta in una partita da almeno due gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Siviglia-Maiorca, Liga, ore 21:00

Vincenti

Porto (in Porto-Vitoria Guimaraes, Primeira Liga, ore 21:15)

(in Porto-Vitoria Guimaraes, ore 21:15) Leeds (in Sheffield United-Leeds, Championship , ore 21:00)

(in Sheffield United-Leeds, , ore 21:00) Roma (in Roma-Monza, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Shakhtar Donetsk-Levy Bereg , Premier League Ucraina , ore 17:00

, , ore 17:00 Jong PSV-Dordrecht , Eerste Divisie , ore 20:00

, , ore 20:00 Jong Ajax-Cambuur, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Galatasaray-Fenerbahce , Super Lig , ore 17:00

, , ore 17:00 Apoel-Pafos, Cipro, ore 18:00

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Porto-Vitoria Guimaraes, Primeira Liga, ore 21:15