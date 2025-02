Sinner, nessuno poteva prevederlo: scenario stravolto

Jannik Sinner, è andata molto diversamente da come ci saremmo aspettati: la situazione si è completamente ribaltata, ecco cosa è accaduto.

Attorno a lui tutti fanno un gran baccano. Ma Jannik Sinner, dal canto suo, ha deciso di optare per il silenzio. Non che sia una cosa nuova per il numero 1 del mondo, intendiamoci. Non dà la sua vita in pasto ai media neanche quando tutto fila per il verso giusto, figuriamoci se poteva farlo in questo momento così difficile.

Da quando è giunta notizia del suo accordo con la Wada, s’è persa ogni traccia del fenomeno altoatesino. Il nativo di San Candido dovrebbe essere a Dubai – forse, ma non è così scontato, in compagnia della sua presunta fidanzata, la tennista russa Anna Kalinskaya – e si starebbe muovendo per pianificare i prossimi 3 mesi nel migliore dei modi. Sì, perché dovrà fare i salti mortali per non contravvenire al regolamento che l’Agenzia mondiale antidoping impone agli atleti che, come lui, subiscono una squalifica.

In attesa di capire chi sarà il suo sparring partner e quale struttura di lusso sceglierà per potersi allenare senza violare alcuna regola, Sinner, involontariamente, continua ad essere al centro del dibattito pubblico. Il suo caso è sulla bocca di tutti: a partire da Nick Kyrgios, per finire a Federica Pellegrini, passando per il popolo dei social, una “giuria” popolare che ha sempre qualcosa da dire in merito alle vicende più disparate.

Sinner, colpo di scena inaspettato dopo l’accordo con la Wada

E se molte volte gli internauti che popolano l’Internet hanno avuto ragione, stavolta proprio no. Mentre la sua Sesto gli faceva sentire la propria vicinanza attraverso un messaggio di solidarietà, intriso di stima e di affetto, i detrattori non facevano altro che parlare di come gli sponsor avrebbero presto scaricato il numero 1 del mondo.

Nulla di tutto ciò è ovviamente accaduto, sia perché è appurato che Jannik non ha mai assunto volutamente alcuna sostanza dopante e sia perché sarebbe davvero sciocco interrompere i rapporti di collaborazione con il tennista più forte e popolare del momento. L’epilogo della faccenda doping non ha influito in alcun modo, per fortuna, sulla sua immagine: nessuno dei grandi marchi ad esso associati ha fatto un passo indietro, con buona pace di quanti, in fondo, speravano che questo guaio lo “rovinasse”, a partire proprio da Kyrgios.

Il gruppo Intesa Sanpaolo, addirittura, ha voluto mettere nero su bianco la propria posizione in merito al caso Clostebol. Ha comprato una pagina dei principali quotidiani nazionali e ha fatto scrivere, su di essa, la seguente frase: “Jannik, avanti sempre insieme”. Più chiaro di così, insomma, proprio non avrebbe potuto essere.