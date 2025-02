Pronostico Empoli-Atalanta: un trend che prosegue dal 2018

Empoli-Atalanta è una partita della ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Come Milan e Juve anche l’Atalanta ha deluso in Champions League, salutando la manifestazione prima degli ottavi di finale. La rimonta contro il Club Brugge dopo la sconfitta di misura rimediata all’andata in Belgio sembrava alla portata della Dea ed invece martedì scorso, a causa di un primo tempo sconcertante, la squadra di Gian Piero Gasperini ha perso 3-1 in casa e si è ritrovata fuori dalle prime sedici della coppa dalla grandi orecchie, sulla falsariga di rossoneri e bianconeri.

L’Atalanta nella prima frazione di gioco – terminata 3-0 per i belgi – ha perso tutti i duelli ed è stata travolta da un avversario che ha sfruttato ogni minimo errore di De Roon e compagni. Il rientrante Lookman ha poi accorciato le distanze ad inizio ripresa ma dopo pochi minuti ha fallito il rigore del possibile 2-3, facendo infuriare Gasperini, non tenerissimo nei confronti del nigeriano (non uno dei principali rigoristi) in conferenza stampa. Fuori dalla Champions e dalla Coppa Italia, la Dea ora riverserà tutte le sue energie su un campionato che, nonostante i troppi passi falsi nel 2025, la vede ancora in corsa per il titolo. Napoli e Inter, infatti, hanno rallentato nelle ultime settimane: gli azzurri hanno 5 punti in più, i campioni in carica invece 4.

Sarà fondamentale, dunque, tornare a vincere contro l’Empoli, in modo tale da archiviare le due sconfitte con il Club Brugge ed il deludente 0-0 di sabato scorso con il Cagliari. Neppure per i toscani è un momento esaltante: tre sconfitte di fila per la squadra di Roberto D’Aversa, ancora a secco di vittorie nel nuovo anno. Il Parma terzultimo ha un solo punto in meno degli azzurri, che rischiano di scivolare in zona retrocessione.

Empoli-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Tra le cause del crollo dell’Empoli c’è anche la lunga sfilza di infortunati con cui deve fare i conti D’Aversa. Out Viti, Fazzini, Ismajli, Anjorin, Solbakken, Brancolini, Ebuehi, Sazonov, Haas e Pellegri. Considerando pure l’assenza per squalifica di Marianucci, il tecnico azzurro dovrà dunque fare di necessità virtù: in attacco duello tra Colombo e Kouamé, sulla trequarti sarà Henderson ad affiancare Esposito.

Gasperini recupera due pedine importanti, Lookman e Kolasinac, entrambi subito titolari. Dietro non c’è Hien, che dovrà saltare le prossime due giornate di campionato. Ballottaggi tra De Ketelaere e Pasalic e tra Ruggeri e Zappacosta. Indisponibili pure Scalvini, Scamacca (per entrambi stagione finita), Maldini e Kossounou.

Come vedere Empoli-Atalanta in diretta tv e in streaming

Empoli-Atalanta è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Castellani” di Empoli e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Empoli-Atalanta anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atalanta è quotata a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.97 su Snai.

Il pronostico

L’Atalanta non sta vivendo il suo miglior momento, questo è fuori da ogni dubbio, ma contro un Empoli in crisi e che non batte la Dea dal 2018 – nel 3-2 di dicembre i nerazzurri hanno avuto la meglio per la quinta volta di fila – è probabile che torni al successo. Certo, molto dipenderà da come reagiranno in seguito all’eliminazione dalla Champions League, che rischia di lasciare qualche strascico: in ogni caso per la squadra di Gasperini potrebbe non essere una passeggiata espugnare il “Castellani”.

Le probabili formazioni di Empoli-Atalanta

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Cacace; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Henderson; Colombo.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2