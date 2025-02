Pronostico Como-Napoli: la variante Fabregas preoccupa Conte

Como-Napoli è una partita della ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La “pareggite” che fino a qualche mese fa aveva zavorrato la Juventus ora sembra si sia trasferita al Napoli di Antonio Conte, reduce da tre nulla di fatto di seguito dopo 7 vittorie consecutive. Gli azzurri si sono dovuti accontentare di un punto con Roma, Udinese e Lazio, mostrando anche qualche crepa difensiva: la porta non rimane inviolata da cinque turni, un dato da non sottovalutare per una squadra che vanta ancora i migliori numeri sotto questo punto di vista (solo 19 gol subiti, nessuno ha fatto meglio).

Napoli che, tuttavia, continua a guardare tutti dall’alto verso il basso: complice il rallentamento dell’Inter (due sconfitte nelle ultime 3 giornate per i nerazzurri), i partenopei hanno comunque conservato il primo posto ed i punti di vantaggio sui nerazzurri sono diventati addirittura due una settimana fa, per via della sconfitta dei campioni in carica a Torino contro la Juve. L’obiettivo di Conte, adesso, è rimanere davanti all’Inter prima dell’attesissimo scontro diretto del 2 marzo, motivo per cui bisognerà non mancare l’appuntamento con la vittoria nella trasferta di Como. Gli uomini di Cesc Fabregas hanno appena compiuto un bel balzo in avanti in classifica, dominando in lungo e in largo la più quotata Fiorentina a Firenze, trascinati dai giovani “terribili” Diao e Nico Paz (0-2) e tornando a vincere dopo tre sconfitte consecutive. I lariani continuano, adesso a +5 sul terzultimo posto, possono iniziare a togliersi importanti soddisfazioni grazie ad un gioco che fa invidia anche alle stesse big della Serie A.

Como-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Torna a disposizione Fadera nel Como dopo aver scontato le due giornate di squalifica ma rispetto a Firenze la formazione iniziale potrebbe subire diverse variazioni. Riecco Cutrone nel ruolo di prima punta, supportato da Strefezza, Nico Paz e Diao, il centrocampo invece tornerà a due e sarà composto da Perrone e Da Cunha. Ancora indisponibili Gabrielloni, Vojvoda, van der Brempt e Sergi Roberto.

Conte è senza Olivera, Neres e Mazzocchi. Non è da escludere che si possa dunque rivedere il 3-5-2: in difesa Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno, davanti Lukaku e Raspadori. Le fasce saranno predominio di Politano e Spinazzola, in mezzo infine Billing potrebbe far rifiatare Anguissa.

Come vedere Como-Napoli in diretta tv e in streaming

Como-Napoli, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Sinigaglia” di Como, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Napoli è quotata a 2.20 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.87 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Contro la Fiorentina il Como è tornato a vincere in trasferta (non lo faceva da settembre) ma soprattutto ha di nuovo tenuto la porta inviolata per la prima volta da dicembre. Fabregas già all’andata aveva messo in difficoltà il collega Conte – la vittoria per 3-1 dei partenopei fu più sofferta del previsto – ed è probabile che anche stavolta la sua squadra creerà numerosi grattacapi ad un Napoli che ha un po’ tirato il freno a mano. Gli azzurri, ad ogni modo, restano favoriti in una gara in cui entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Como-Napoli

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Dossena, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Strefezza; Cutrone.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori.

Il Como riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2