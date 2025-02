Pronostici Serie B 23 febbraio: c’è una sfida nella sfida tra cannonieri

Serie B, riflettori puntati sul match d’alta classifica tra Spezia e Catanzaro, rispettivamente terza e quinta in classifica: pronostici.

Il match clou della domenica di Serie B va in scena allo stadio “Picco” (fresco di restyling) tra i padroni di casa dello Spezia e il Catanzaro. Terza contro quinta in classifica: i liguri, pur avendo collezionato 11 punti in più dei calabresi, dovranno fare attenzione ad una squadra in salute e che non conosce sconfitta da due mesi, da quando lo scorso 21 dicembre si arrese proprio allo Spezia nella gara d’andata, terminata 0-1.

Con il successo di misura sul Cittadella firmato dall’eterno Iemmello sette giorni fa il Catanzaro ha allungato la striscia positiva: sono 8 i risultati utili consecutivi dei giallorossi, che provano ad insidiare il quarto posto della Cremonese. Lo Spezia invece ha rallentato negli ultimi due turni, non andando oltre un pareggio con Palermo e Modena: gli uomini di Luca D’Angelo hanno sprecato una grossa occasione, dal momento che con due vittorie avrebbero potuto raggiungere – e probabilmente pure scavalcare – il Pisa secondo, la cui frenata è stata brusca nelle ultime due settimane. Si profila dunque una gara molto equilibrata (c’è anche la sfida nella sfida tra i due capocannonieri del torneo, Esposito e Iemmello) in cui non è da escludere un risultato positivo della squadra di Fabio Caserta.

Le previsioni sulle altre partite

Non è facile individuare un chiaro favorito neppure nello scontro salvezza tra Brescia e Sudtirol. Gli altoatesini sabato scorso hanno battuto 2-1 la Sampdoria, ottenendo il terzo successo nelle ultime quattro giornate. L’esperto tecnico Fabrizio Castori sta facendo un ottimo lavoro, coi biancorossi che adesso, una volta lasciata la zona rossa, gravitano in zona playout.

In caso di vittoria il Sudtirol scavalcherebbe proprio il Brescia, che ha un solo punto in più e che da novembre in poi ha avuto la meglio solo sulla Carrarese. Il ritorno in panchina di Rolando Maran finora ha sortito solamente in parte gli effetti sperati (un punto e zero gol segnati negli ultimi due turni) ma crediamo che le Rondinelle possano quantomeno riuscire ad evitare la sconfitta in un’altra gara che promette equilibrio.

Non può più sbagliare il Palermo di Alessio Dionisi: nonostante l’imponente campagna acquisti di gennaio i siciliani non riescono a decollare ed attualmente sono fuori dalla zona playoff. Il tecnico rischia l’esonero in caso di non vittoria contro l’ultima in classifica, il Cosenza, una settimana fa travolto 3-0 dalla Juve Stabia: pur con qualche difficoltà, la sensazione è che stavolta i rosanero torneranno a vincere. Chiudiamo con la sfida tra le due grandi delusioni di questo campionato, Salernitana e Frosinone: entrambe rischiano la doppia retrocessione (un anno fa erano in A) essendo rispettivamente terzultima e penultima. I ciociari in settimana hanno cambiato di nuovo tecnico – Bianco ha preso il posto di Greco – ma sarà complicato fare bottino pieno all’Arechi, in un match in cui la paura di perdere potrebbe prendere il sopravvento.

Serie B: possibili vincenti

Catanzaro o pareggio (in Spezia-Catanzaro)

Palermo (in Cosenza-Palermo)

Brescia o pareggio (in Brescia-Sudtirol)

La partita da almeno due gol complessivi

Cosenza-Palermo

Serie B: la partita da almeno un gol per squadra

Spezia-Catanzaro

La partita da meno di tre gol complessivi

Salernitana-Frosinone

Comparazione quote

Il segno “X2” in Catanzaro-Spezia è quotato a 2.25 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Snai. Il segno “Under 2.5” in Salernitana-Frosinone è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Snai.

