I pronostici di domenica 23 febbraio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 23 febbraio, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1: apre Como-Napoli, chiude Cagliari-Juventus.

La ventiseiesima giornata di Serie A prosegue questa domenica con quattro partite in programma: si parte alle 12:30 con il Como che dopo avere sbancato Firenze vuole provare a conquistare altri punti salvezza contro il Napoli capolista. Missione ben più difficile con Conte di mezzo, ma almeno un gol la squadra allenata da Fabregas potrebbe anche segnarlo.

Alle 15:00 proprio i viola proveranno a rilanciarsi dopo la scorsa sconfitta, e in casa del Verona potrebbero centrare un risultato positivo grazie anche al rientro dalla squalifica del bomber Kean. Alle 18:00 l’Atalanta dopo la cocente eliminazione dalla Champions League sarà ospite dell’Empoli in crisi e affamato di punti salvezza. Chiusura con un’altra squadra appena eliminata dall’Europa, la Juventus, che se la vedrà col Cagliari.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” ed “entrambe le squadre a segno”: Lione-PSG di Ligue 1, Lipsia-Heidenheim, Bayern Monaco-Eintracht Francoforte e Hoffenheim-Stoccarda di Bundesliga, Manchester City-Liverpool di Premier League e Real Madrid-Girona di Liga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL in Como-Napoli, Serie A, ore 12:30

Vincenti

Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Valladolid, Liga , ore 14:00)

(in Athletic Bilbao-Valladolid, Liga ore 14:00) Fiorentina o pareggio (in Verona-Fiorentina, Serie A, ore 15:00)

(in Verona-Fiorentina, ore 15:00) Real Sociedad (in Real Sociedad-Leganes, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Lipsia-Heidenheim, Bundesliga , ore 15:30

, ore 15:30 Bayern Monaco-Eintracht Francoforte , Bundesliga , ore 17:30

, , ore 17:30 Real Madrid-Girona, Liga, ore 16:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Hoffenheim-Stoccarda , Bundesliga , ore 19:30

, , ore 19:30 Manchester City-Liverpool , Premier League , ore 17:30

, , ore 17:30 Lione-PSG, Ligue 1, ore 20:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 6.59 GOLDBET ; 6.48 SNAI; 6.59 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Manchester City-Liverpool, Premier League, ore 17:30