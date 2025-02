Pronostico Torino-Milan: trasferta “trappola” per i rossoneri

Torino-Milan è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La follia di Theo Hernandez nel match di ritorno con il Feyenoord – il terzino rossonero si è fatto espellere per simulazione in un momento cruciale della partita, con la squadra di Sergio Conceiçao in vantaggio – è costata al Milan l’eliminazione dalla Champions League.

In settimana il Diavolo ha abbandonato la massima competizione continentale, non riuscendo a rimontare gli olandesi (1-1), che all’andata avevano avuto la meglio 1-0. L’ennesimo flop in una stagione costellata di delusioni, ad eccezione ovviamente della Supercoppa Italiana vinta a Riad. Il tecnico lusitano nelle prossime settimane si gioca la riconferma: il Milan non può fallire pure l’obiettivo quarto posto, soprattutto adesso che, grazie alle due vittorie di fila con Empoli e Verona ha ridotto le distanze dalla Juventus quarta (i rossoneri sono a -5 ma con una gara da recuperare). Sarebbe sanguinoso, dunque, perdere punti per strada nelle prossime partite, a cominciare da quella con il Torino. I granata nell’ultimo turno di campionato si sono arresi al Bologna di Vincenzo Italiano (3-2), che guarda caso era stata l’ultima squadra a batterli quasi due mesi fa: decisivo uno sfortunato autogol di Biraghi, arrivato proprio al 90′. Gli uomini di Paolo Vanoli continuano a sostare in una zona anonima della classifica – sono dodicesimi, a quota 28 punti – ma non rischiano di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere.

Torino-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Rispetto alla partita con il Bologna Vanoli ritrova il regista Ricci, assente in Emilia per squalifica. Lo affiancherà uno tra Casadei e Linetty, con il polacco leggermente favorito. A sinistra, in difesa, Biraghi sembra leggermente in vantaggio su Sosa, davanti invece il duello è tra Karamoh e l’ex napoletano Elmas, arrivato a gennaio. Out Masina per squalifica, assenti per infortunio Ilic, Njie, Zapata, Schuurs, Savva e Ilkhan.

Nel Milan si è fermato Walker: al suo posto, sull’out destro difensivo, agirà Jimenez. Conceiçao cambia anche in difesa, dove al centro con Pavlovic agirà Tomori. Pulisic potrebbe rifiatare ed alternarsi con Musah, confermato invece il bomber Gimenez, a segno anche in Champions League: strepitoso il suo impatto (già 3 gol e un assist in 5 partite per il messicano).

Come vedere Torino-Milan in diretta tv e in streaming

Torino-Milan, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Torino granata è diventata una sorta di tabù per il Milan, che solamente una volta nelle ultime 11 trasferte giocate all’Olimpico è riuscita ad avere la meglio sui padroni di casa. Le insidie sono dietro l’angolo anche stavolta, a maggior ragione dopo lo shock per via dell’eliminazione dalla Champions League: pur essendo obbligati a vincere per rientrare nella corsa al quarto posto, il successo di Leao e compagni non è affatto scontato. Da valutare il segno “under 2.5”, uscito fuori 6 volte nelle ultime 7 uscite dei granata, ma anche nelle ultime quattro del Milan.

Le probabili formazioni di Torino-Milan

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Linetty, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Joao Felix, Leao; Gimenez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1