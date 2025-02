Pronostico Las Palmas-Barcellona: Flick non perde la testa

Las Palmas-Barcellona è una partita della venticinquesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Primo posto in classifica sfruttando nel migliore dei modi i passi falsi di chi era davanti e soprattutto sfruttando il fatto di non aver avuto pensieri Champions nel corso delle ultime settimane. Il Barcellona di Flick vive quello che probabilmente è uno dei migliori momenti della propria stagione. E non ha nessuna intenzione di fermarlo.

Sono quattro le vittorie di fila dei catalani, abili a rendere tutto semplice nel momento in cui è stato possibile farlo, e a vincere quelle partite sporche che poi servono a vincere i campionati. Tre sconfitte di fila, quattro nelle ultime cinque, per il Las Palmas invece, che non riesce a fare punti e che si ritrova adesso poco sopra la zona rossa della classifica. Momenti opposti, evidente, momenti che ci danno quello che potrebbe essere il finale di questo match.

E a completare il tutto ci pensano anche i precedenti: negli ultimi cinque incroci per ben tre volte (un solo pareggio) ha vinto la squadra attualmente allenata da Flick. Che vuole pure prendersi la rivincita rispetto al match d’andata, visto dal Las Palmas in maniera inaspettata e che aveva aperto un momento di crisi dentro il Barcellona.

Come vedere Las Palmas-Barcellona in diretta tv e streaming

Il pronostico

La vittoria del Barcellona non può essere minimamente messa in discussione. I catalani vogliono rimanere primi in classifica anche se, nella peggiore delle ipotesi, lo potrebbero fare restando a pari punti con il Real Madrid. Il Las Palmas è in crisi e non creerà nessun problema.

Le probabili formazioni di Las Palmas-Barcellona

LAS PALMAS (4-3-3): Cillessen; Rozada, Suarez, Pelmard, Marmol; Loiodice, Bajcetic; Sandro, Munoz, Moleiro; McBurnie.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Araujo, I Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Raphinha, Gavi, Yamal; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3