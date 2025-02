Pronostico Aston Villa-Chelsea: rivoluzione da gol

Aston Villa-Chelsea è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sta perdendo molto terreno il Chelsea in questa parte di stagione. Eppure, ad un certo punto, la squadra di Enzo Maresca, sembrava quella che avrebbe potuto tenere non diciamo il passo del Liverpool, che fino al momento ha fatto un altro campionato, ma quello dell’Arsenal sì.

Non è stato così, e adesso i Blues si trovano addirittura fuori dalla zona Champions League che era il vero obiettivo della stagione visti anche gli investimenti degli ultimi anni. Le tre sconfitte nelle ultime cinque uscite pesano come macigni. Ma prima o poi, vista la rosa che il tecnico italiano ha a disposizione, un cambio di rotta ci deve essere per forza. Che non sia questo il fine settimana giusto?

Potrebbe essere, per un motivo semplice: l’Aston Villa – che ha 4 punti di ritardo rispetto al Chelsea – a gennaio ha cambiato molto sul mercato ed è diventata una squadra molto più offensiva. Quindi dietro, qualcosa, i Villans potrebbero davvero concedere e questo ovviamente potrebbe essere un vantaggio per i londinesi che come al solito si affideranno alle giocate di Palmer per vincere il match. In tutto questo, è evidente che entrambe le formazioni almeno una rete durante il match la dovrebbero trovare.

Come vedere Aston Villa-Chelsea in diretta tv e in streaming

Aston Villa-Chelsea è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

In una gara da almeno una rete per squadra, occhio al colpo grosso del Chelsea. Sì, per andare sul sicuro il segno GOL sembra quello più adatto, ma come detto prima, i Blues si possono sbloccare da un momento all’altro.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Chelsea

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Garcia, Bogarde, Mings, Digne; Tielemans, McGinn; Rogers, Asensio, Rashford; Watkins.

CHELSEA (4-3-3): Jorgensen; James, Tosin, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Sancho; Nkunku.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2