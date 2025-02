Parma-Bologna e Venezia-Lazio: stati di forma agli antipodi

Parma-Bologna e Venezia-Lazio sono partite della ventiseiesima giornata di Serie A e si giocano sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Quattro squadre che vivono dei momenti di forma davvero differenti. Ed è per questo che ci sono due formazioni favorite rispetto a queste due partite che si giocano nel pomeriggio di sabato. Ma andiamo con ordine e iniziamo con Parma-Bologna.

I ducali hanno cambiato allenatore: a nulla è servito il rinnovo di contratto per Fabio Pecchia che ha pagato a caro prezzo la sconfitta contro la Roma di domenica scorsa. Esonero e panchina affidata a Chivu, ex difensore di Roma e Inter, che è alla sua prima esperienza con i grandi, visto che fino al momento ha allenato solamente tra i ragazzi. Un’incognita, ma i gialloblù non hanno nessuna possibilità di sbagliare: la classifica si è fatta bruttissima. Ma il Bologna, dal proprio canto, sta bene e vuole continuare ad accarezza la possibilità di prendersi un posto nella prossima Champions League. La squadra di Italiano è lì, con le grandi, e ha pure una partita in meno. Un’affermazione farebbe davvero sognare.

Sta bene anche la Lazio di Baroni, che ha impattato contro il Napoli dimostrando di avere molto carattere. Non sta bene, invece, il Venezia, con Di Francesco che rischia l’esonero: la sconfitta di Genoa è ormai alle spalle, ma contro i biancocelesti il rischio è enorme. Evidente che in campo ci vanno due squadre che hanno delle rose diverse e nonostante l’infortunio di Castellanos c’è stato il rientro di Dia, un ottimo rincalzo.

Il pronostico di Parma-Bologna

Vittoria esterna del Bologna che continuerà a volare in classifica alimentando i sogni di gloria per un piazzamento Champions League. Per Chivu debutto difficile.

Le probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Cancellieri, Haj, Almqvist; Bonny.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Moro; Ndoye, Pobega, Dominguez; Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3

Il pronostico di Venezia-Lazio

Lazio vittoriosa contro un Monza che sembra quasi aver abbandonato mentalmente la possibilità di lottare per la permanenza.

Le probabili formazioni

VENEZIA(3-5-1-1): Radu; Mercandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio; Fila.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Noslin, Zaccagni; Dia.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2