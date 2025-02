I pronostici di sabato 22 febbraio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 22 febbraio: terminati gli spareggi di Champions, Europa e Conference League, tornano in campo i principali campionati europei.

La Lazio – ben felice di avere evitato la Roma nel sorteggio degli ottavi di finale di Europa League – affronta il Venezia dell’ex giallorosso Di Francesco, a rischio esonero ma con colpe non eccessive nel rendimento di una squadra che non sembra avere una rosa in grado di garantire la permenenza in Serie A, a maggior ragione dopo la cessione del suo bomber Pohjanpalo non adeguatamente rimpiazzato.

Tra le possibili vincenti di questo sabato, oltre al Barcellona impegnato sul campo del modesto Las Palmas per vendicarsi della clamorosa quanto immeritata sconfitta dell’andata, occhio a Bournemouth e Borussia Dortmund contro Wolverhampton e Union Berlino.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” ed “entrambe le squadre a segno”: Kiel-Bayer Leverkusen di Bundesliga, Southampton-Brighton, Aston Villa-Chelsea, Fulham-Crystal Palace e Ipswich-Tottenham di Premier League, Al Ittihad-Al Hilal della Saudi Pro League.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2+OVER 1,5 in Venezia-Lazio, Serie A, ore 13:30

Vincenti

Bournemouth (in Bournemouth-Wolverhampton, Premier League, ore 16:00)

(in Bournemouth-Wolverhampton, ore 16:00) Barcellona (in Las Palmas-Barcellona, Liga, ore 21:00)

(in Las Palmas-Barcellona, ore 21:00) Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Union Berlino, Bundesliga, ore 18:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Kiel-Bayer Leverkusen , Bundesliga , ore 15:30

, ore 15:30 Southampton-Brighton , Premier League , ore 16:00

, , ore 16:00 Aston Villa-Chelsea, Premier League, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Fulham-Crystal Palace , Premier League , ore 16:00

, , ore 16:00 Ipswich-Tottenham , Premier League , ore 16:00

, , ore 16:00 Al Ittihad-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 19:15

Il “clamoroso”

• X in Torino-Milan, Serie A, ore 18:00