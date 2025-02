Delusione Leclerc, i tifosi già tremano: mazzata Ferrari

Delusione Leclerc: il pilota monegasco della Ferrari sa che sarà una stagione incredibile. Le sue parole sono una mazzata

C’è molta attesa, evidentemente, per il Mondiale di Formula Uno che tra meno di un mese inizierà. C’è molta attesa soprattutto in Italia per vedere all’opera Lewis Hamilton dentro la Ferrari. Ma anche Leclerc, ovvio, ha una pressione diversa: il monegasco non è più il primo nelle scelte dei tifosi.

Anche se, sottolineiamolo, tutti fino al momento anche nelle prove della nuova SF-25 gli hanno fatto sentire il proprio calore. Ma sa benissimo che il rischio enorme è che Hamilton gli possa prendere la scena. Lui però non si nasconde, ha le spalle larghe, sa gestire la pressione enorme che ne deriva dal fatto di guidare appunto una macchina come quella rossa che ha una storia enorme. Anzi, Leclerc alza il tiro, come si può serenamente ascoltare – in questo caso leggere – nelle dichiarazioni che ha fatto a Sky Formula Uno.

Leclerc alza la posta: le sue parole

“Il mio desiderio di conquistare il titolo mondiale rimane immutato, poiché amo profondamente ciò che faccio, ma soprattutto amo la Ferrari e voglio trionfare con essa. Ottenere un titolo in rosso sarebbe un’esperienza incredibile e sto dedicando ogni sforzo per raggiungerlo il più rapidamente possibile. Spero che quest’anno sia quello giusto. Abbiamo lavorato duramente, con tutto il team impegnato al massimo per arrivare ai prossimi test in Bahrain il più preparati possibile”.

Poi Leclerc si dà, e dà, gli obiettivi: “Sarei deluso se non vincessimo almeno uno dei due titoli? Assolutamente sì. L’anno scorso siamo giunti secondi nel campionato costruttori e ne sono rimasto molto deluso. Pertanto, l’obiettivo è indubbiamente vincere, come sempre in Ferrari. Quindi, sarei deluso se non conquistassimo entrambi i titoli a fine anno, ma faremo tutto il possibile per trasformare questo sogno in realtà. Se io e Hamilton siamo la coppia migliore del mondo? La coppia Ferrari è sempre la migliore, dovremo dimostrarlo in pista. Lewis lo ha già dimostrato, io devo ancora farlo e mi sto impegnando al massimo”.