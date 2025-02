Squalifica Sinner, nuova rivelazione: l’avvocato svela tutto

Squalifica Sinner: una nuova rivelazione attorno all’accordo che il tennista azzurro ha trovato con la Wada. Svela tutto l’avvocato

Quella che si sta per concludere è stata sicuramente la settimana di Sinner. Sì, è stata questa la notizia più importante nel mondo dello sport, con l’accordo che il tennista azzurro, numero uno al mondo della classifica mondiale, ha raggiunto con la Wada per 3 mesi di sospensione.

Tornerà a giocare in Italia Sinner, a casa sua, agli Internazionali di Roma. Lo scorso anno, come tutti ricordiamo, non lo ha fatto per infortunio ma è stato presente al Foro Italico prendendosi l’affetto del suo pubblico. Che non vede l’ora di vederlo giocare da vicino, e sostenerlo, perché quello che ha passato nel corso degli ultimi dieci mesi non lo si augura a nessuno. Tutto bene dunque? Adesso sì, è evidente, ma uno dei legali di Sinner, l’avvocato Jamie Singer, ha spiegato in un’intervista rilasciata a Sky Sports come non sia stato per nulla facile riuscire a convincere il giocatore.

Squalifica Sinner: la rivelazione dell’avvocato

“Tutto questo è molto ingiusto. Sinner è stato giudicato in un processo da manuale fin dall’inizio. Non ci sono stati favoritismi. Semplicemente, le circostanze della sua positività sono state molto insolite” ha esordito il legale. Che poi ha continuato in questo modo.

“Jannik si è sentito trattato in modo piuttosto duro, ma accetta che ognuno abbia diritto alla propria opinione. I tennisti non hanno l’opportunità di conoscere tutti i dettagli della vicenda. Quindi, semplicemente esprimono delle opinioni. Ma forse i fatti meriterebbero di essere approfonditi maggiormente” ha messo in evidenza. E i fatti che tutti noi conosciamo ci dicono solamente una cosa: Sinner non si è dopato, ha pagato – e questo è stato messo nero su bianco dalla Wada – per negligenza, e quella parte di Clostebol trovata in quantità infinitesimale dentro al suo corpo non ha in nessun modo alterato verso l’alto il livello delle sue prestazioni. Non ne avrebbe avuto proprio la capacità. Nonostante tutto questo, per un sistema che la Wada ha già rivisto comunque, dovrà stare ai box. Ma tutto passa in fretta, Jannik. Forza!