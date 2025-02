Pronostico Sampdoria-Sassuolo: Serie A in cassaforte

Sampdoria-Sassuolo è una partita della ventisettesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sta facendo un campionato completamente a parte il Sassuolo di Fabio Grosso. Intanto, c’è da dire, che sin dal momento della scelta del nuovo allenatore i neroverdi hanno mandato un segnale abbastanza chiaro: c’era un unico obiettivo, quello di riprendersi immediatamente la Serie A. E andando a vedere la classifica è solamente una questione di tempo.

Sette punti sul Pisa secondo, 11 sullo Spezia terzo. Sì, i neroverdi hanno una marcia diversa e non hanno nessuna intenzione di fermarsi fin quando l’aritmetica non certificherà la questione. C’è da dire che, in questo momento nel campionato cadetto, sono anche a rischio i playoff. Se tra la terza e la quarta infatti ci saranno alla fine del campionato 10 punti di distacco le prime tre andranno direttamente in A. E lo Spezi è vicino anche a questo obiettivo. Detto questo, è evidente che il Sassuolo è favorito contro una Sampdoria che, nonostante i tre cambi in panchina in questa stagione, non è mai riuscita a cambiare passo. E la sconfitta contro il SudTirol della scorsa settimana è stata davvero pesantissima.

In questo momento i liguri sarebbero nei playout ma siccome la classifica è cortissima con un paio di vittorie di fila potrebbero anche riuscire ad entrare nei playoff. Un pensiero comunque, questo, che al momento non tocca in nessun modo Semplici, che deve cercare di risollevare una formazione che rischia grosso, e anche abbastanza. E, oggettivamente, questa squadra ad oggi non sembra proprio in grado di avere la meglio contro una di quella che sta facendo un ritmo assurdo e che ha mantenuto un’ossatura importante rispetto alla passata stagione. E che ha in rosa, infine, quel giocatore che in Serie B è senza dubbio il migliore per distacco: Mimmo Berardi.

Come vedere Sampdoria-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Sassuolo, in programma venerdì alle 20:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Sassuolo è quotata 2.20 su Goldbet e Lottomatica e 2.20 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Senza nessuna difficoltà il Sassuolo centrerà la quarta vittoria di fila che avvicinerà ulteriormente la promozione in Serie A. Gara quella del Ferraris da almeno tre reti complessive, con la vittoria in trasferta che è ampiamente pronosticabile.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Sassuolo

SAMPDORIA (3-4-2-1): Cragno; Riccio, Altare, Curto; Venuti, Meulensteen, Yepes, Beruatto; Oudin, Sibilli; Niang.

SASSUOLO (4-3-3): Moldovan; Toljan, Lovato, Muharemovic, Doig; Boloca, Iannoni, Ghion; Berardi, Pierini, Lauriente.



POSSIBILE RISULTATO: 1-3