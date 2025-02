Pronostico Lecce-Udinese: le motivazioni fanno la differenza

Lecce-Udinese è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Con la nettissima vittoria per 3-0 sull’Empoli di domenica scorsa l’Udinese ha, di fatto, ipotecato la salvezza. I friulani hanno difeso il decimo posto in classifica, salendo a quota 33 punti e portandosi a un passo dall’obiettivo stagionale: la permanenza in massima serie. Un traguardo che in realtà non è mai stato davvero in discussione visto che, al contrario dello scorso anno, i bianconeri si sono sempre tenuti a debita distanza dalla zona retrocessione.

Il successo sui toscani è stato il secondo di fila tra le mura amiche, nonché il terzo risultato utile consecutivo. Ora la squadra di Kosta Runjaic dovrà decidere cosa “fare da grande”, nel senso che il rischio rilassamento nella seconda parte del girone di ritorno è abbastanza concreto. È invece ancora invischiato nella lotta per non retrocedere il Lecce, prossimo avversario dell’Udinese. I salentini sono quindicesimi e di punti ne hanno 25, cinque in più del Parma terzultimo. Lo 0-0 di Monza dello scorso weekend ha il sapore dell’occasione persa, dal momento che i brianzoli, ultimi in classifica, hanno già un piede e mezzo in cadetteria. Si è trattato del secondo 0-0 di fila per la squadra di Marco Giampaolo, che una settimana prima aveva fermato sul pari il Bologna di Vincenzo Italiano.

Lecce-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Buone notizie per Giampaolo, che in difesa ritrova Gaspar: sarà ballottaggio con Jean al centro. Ha recuperato anche Berisha, ma a centrocampo dovrebbero giocare Coulibaly, Pierret ed Helgason. Davanti si va verso la conferma del solito tridente formato da Tete Morente, Krstovic e Pierotti.

Dall’altro lato, Runjaic è senza Okoye e Touré e molto probabilmente confermerà il 4-4-2 visto contro l’Empoli. In attacco la coppia Thauvin e Lucca, a sinistra invece c’è l’asso nella manica Ekkelenkamp, autore di ben 3 gol nelle ultime due partite. In difesa Ehizibue, Bijol, Solet e Kamara. Ballottaggio a destra tra Atta e Payero.

Come vedere Lecce-Udinese in diretta tv e in streaming

La sfida Lecce-Udinese, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Via del Mare” di Lecce, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

L’Udinese ha evitato la sconfitta negli ultimi tre precedenti con il Lecce ma la curiosità statistiche riguarda i gol dal momento che gli ultimi cinque confronti sono terminati con il segno “under 2.5”. Non ci aspettiamo niente di diverso, considerando pure i recenti problemi offensivi dei salentini, a secco da due turni. Da non sottovalutare neppure le maggiori motivazioni dei giallorossi, che dovrebbero quantomeno evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Lecce-Udinese

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente.

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1