Pronostici Serie B 22 febbraio, in trasferta non vince da due mesi

Serie B, dopo aver conquistato un punto in due partite il Pisa secondo in classifica dovrà vedersela con la sorprendente Juve Stabia.

Mentre il Sassuolo capolista continua ad inanellare vittorie su vittorie iniziando a sentire il profumo della Serie A, il Pisa di Pippo Inzaghi – in teoria l’unica squadra che potrebbe ancora insidiare il primato degli emiliani – sembra aver perso un po’ di slancio nelle ultime settimane. I nerazzurri hanno ottenuto un solo punto in due giornate, perdendo in casa con il Cittadella e pareggiando in trasferta a Cesena.

Due preoccupanti passi falsi che hanno inoltre impedito ai toscani di aumentare il distacco nei confronti della terza, lo Spezia: l’occasione per allungare era ghiotta, dal momento che anche i liguri hanno frenato, pareggiando due volte di fila. Il Pisa adesso deve difendere i 4 punti di vantaggio sui bianchi ma in questo fine settimana dovrà vedersela con una delle squadre più insidiose della cadetteria, la Juve Stabia, reduce dalle due vittorie consecutive con Bari e Cosenza, entrambre conquistate davanti al proprio pubblico. Fuori casa le Vespe, pur essendo ormai diventata una bella realtà di questo torneo (i playoff sembrano ormai alla portata) arrancano un po’ – l’ultimo successo risale a più di due mesi fa – e dovranno fare i conti con la voglia di riscatto di un Pisa che cercherà anche di vendicare la sconfitta subita all’andata a Castellammare (2-0 lo scorso 29 dicembre).

Le previsioni sulle altre partite

Non vince da quattro turni il Mantova (2 pareggi e 2 sconfitte), che ora rischia di scivolare in zona playout. Gli uomini di Davide Possanzini hanno ancora un punto in più della quintultima ma una settimana fa hanno offerto una prestazione di carattere contro il ben più quotato Palermo, uscendo indenni (2-2) dal “Barbera”.

I virgiliani dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta anche contro il Bari, altra squadra in lotta per i playoff: in casa il Mantova ha conquistato quasi il doppio dei punti, mentre i pugliesi continuano ad essere troppo altalenanti (da gennaio in poi hanno battuto solo il Frosinone). Previsto grande equilibrio invece in Reggiana-Carrarese, due squadre che devono allontanarsi dalla zona playout, di nuovo pericolosamente vicina: non ci aspettiamo una gara spettacolare, in linea del resto con il trend degli emiliani, reduci da tre “under 2.5” di fila. Stesso discorso per Cittadella-Modena, altre due formazioni che stazionano nel “limbo” della classifica, tra playoff e playout. Non dovrebbero mancare le emozioni, infine, in Cremonese-Cesena, scontro playoff: i grigiorossi devono difendere il quarto posto dall’assalto del Catanzaro e come all’andata, giocata lo scorso 26 dicembre, molto probabilmente la spunteranno sui romagnoli.

Serie B: possibili vincenti

Mantova o pareggio (in Mantova-Bari)

Pisa (in Pisa-Juve Stabia)

Cremonese (in Cremonese-Cesena)

Le partite da almeno due gol complessivi

Pisa-Juve Stabia

Cremonese-Cesena

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Mantova-Bari

Cremonese-Cesena

La partita da meno di tre gol complessivi

Cittadella-Modena

Reggiana-Carrarese

Comparazione quote

La vittoria del Pisa è quotata a 1.87 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Cremonese-Cesena è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai.

