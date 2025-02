I pronostici di venerdì 21 febbraio: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 21 febbraio: ci sono gli anticipi di Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1, in campo anche la Serie B e altri campionati minori.

Zona retrocessione protagonista degli anticipi di Serie A, Premier League e Ligue 1. In Italia il Lecce spera di trovarsi di fronte una Udinese più rilassata dopo la netta vittoria sull’Empoli dello scorso turno che ha certificato di fatto la permanenza in Serie A per portare via almeno un punto salvezza. In Francia il Rennes si ritrova incredibilmente in lotta per non retrocedere pur avendo a disposizione una rosa da ben altre posizioni: contro il Reims vittoria obbligatoria.

Sueccessi alla portata in Saudi Pro League per l’Al Qadisiya contro l’Al Okhdood e per l’Al Nassr di Pioli che in settimana nella Champions League asiatica ha fatto riposare i titolari avendo la qualificazione già in tasca: contro l’Al Ettifaq vittoria ampiamente alla portata con l’esplosivo duo d’attacco formato dall’eterno Cristiano Ronaldo e dal nuovo bomber John Duran.

I pronostici sulle altre partite

A proposito di gol, ecco le partite che statistiche alla mano promettono spettacolo in giro per l’Europa: Amburgo-Kaiserslautern e Hertha Berlino-Norimberga di Zweite Liga, De Grafschaap-Jong AZ di Eerste Divisie, Eyupspor-Besiktas della Super Lig turca e Bristol City-Middlesbrough della Championship inglese.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Leicester-Brentford, Premier League, ore 20:45

Vincenti

Al Qadisiya (in Al Qadisiya-Al Okhdood, Saudi Pro League, ore 16:10)

(in Al Qadisiya-Al Okhdood, ore 16:10) Al Nassr (in Al Nassr-Al Ettifaq, Saudi Pro League, ore 18:00)

(in Al Nassr-Al Ettifaq, ore 18:00) Rennes (in Rennes-Reims, Ligue 1, ore 20:45)

(in Rennes-Reims, Ligue 1, ore 20:45) Lecce o pareggio (in Lecce-Udinese, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Amburgo-Kaiserslautern, Zweite Liga, ore 18:30

Zweite Liga, ore 18:30 Al Nassr-Al Ettifaq , Saudi Pro League , ore 18:00

, , ore 18:00 De Grafschaap-Jong AZ, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Eyupspor-Besiktas , Super Lig , ore 18:00

, , ore 18:00 Bristol City-Middlesbrough , Championship , ore 20:45

, , ore 20:45 Hertha Berlino-Norimberga, Zweite Liga, ore 18:30

Il “clamoroso”

• 2+GOL in Damac-Al Ahli, Saudi Pro League, ore 15:20