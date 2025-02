Polverone in F1, annuncio choc: Sainz è una furia

Polverone in Formula 1: annuncio clamoroso di Sainz che dopo aver lasciato la Ferrari ha firmato per la Williams. Le parole dello spagnolo

Carlos Sainz ha vissuto un anno da separato in casa con la Ferrari. Un anno difficile, anche per un pilota come lo spagnolo che, comunque, e c’è da sottolinearlo un paio di volte anche, ha dimostrato di essere professionale come pochi.

Non si mai tirato indietro, ha lottato per la scuderia, ha vinto, e quando c’è stato da arrabbiarsi lo ha fatto. E anche se c’è stato da lottare con Leclerc lo ha fatto, magari in questo caso anche con il dente un po’ avvelenato per quello che è stato il trattamento che la Rossa di Maranello gli ha riservato, con un benservito con un anno d’anticipo e l’annuncio di Hamilton. Dopo un anno del genere, ripartire, non è del tutto semplice. Sainz lo farà con la Williams, dopo aver sfogliato la margherita visto che aveva un paio di offerte sul tavolo da accettare. E sembra aver messo alle spalle quella che era un’umana delusione per aver dovuto lasciare la rossa. Le sue parole, infatti, annunciano un’annata importante. Sainz è apparso abbastanza furioso.

L’annuncio di Sainz: parole forti

“Quest’anno andrò in un centrocampo super competitivo. Ci saranno con un sacco di esordienti che avranno molta voglia: sarà una zona molto ‘divertente’ della griglia, che sicuramente mi motiverà“, ha detto. “Non potete nemmeno immaginare quanto sia competitivo e quanto mi arrabbierò se finirò 11° e non 10°, oppure 7° e non 6°. La competitività che abbiamo dentro di noi è qualcosa che non cambia, indipendentemente dalla squadra o dalla zona della griglia che si occupa“.

Parole forti quelle del pilota, dette ai giornalisti spagnoli SoyMotor e riportate in Italia da Formulapassion.it. Non ha, evidentemente, nessuna intenzione di mollare, e non ha evidentemente nessuna intenzione di arrivare chissà, magari dietro quella squadra che lo ha liquidato troppo presto nonostante alla fine lo abbia comunque fatto con tutti gli onori che si meritava. Ma la delusione, probabilmente, è stata troppo grande. Sì, Sainz ha proprio il dente avvelenato.