I pronostici di giovedì 20 febbraio: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 20 febbraio: si gioca il ritorno degli spareggi di qualificazione agli ottavi di finale di Europa League e Conference League.

Terminata la due giorni di Champions League e note le squadre qualificate per gli ottavi di finale, protagoniste del giovedì sono Europa League e Conference League con ben 16 partite in programma. Anche qui si gioca il ritorno degli spareggi di qualificazione agli ottavi di finale, e le squadre che riusciranno a passare il turno raggiungeranno Lazio e Fiorentina già qualificate grazie all’ottimo cammino fatto nella fase a girone unico.

La Roma dopo il pareggio per 1-1 deve completare l’opera all’Olimpico contro il Porto, che ha sempre eliminato i giallorossi nei tre precedenti a eliminazione diretta. Rispetto al recente passato però la squadra portoghese è apparsa indebolita e il fattore stadio Olimpico potrebbe fare la differenza. Conta sul calore dei propri tifosi anche il Galatasaray per provare la rimonta sull’AZ dopo la clamorosa sconfitta dell’andata.

I pronostici sulle altre partite

Vittoria interna probabile anche per la Real Sociedad sul Midtjylland, mentre il Bodo Glimt in casa sul sintetico è un avversario tosto anche per le big: trappola pronta anche per il Twente vittorioso all’andata. In Conference League appare altamente probabile la rimonta del Panathinaikos sul Vikingur.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1,5 in Bodo Glimt-Twente, Europa League, ore 18:45

Vincenti

Roma o pareggio (in Roma-Porto, Europa League , ore 18:45)

(in Roma-Porto, Europa League ore 18:45) Galatasaray (in Galatasarat-AZ, Europa League , ore 18:45)

(in Galatasarat-AZ, Europa League ore 18:45) Panathinaikos (in Panathinaikos-Vikingur, Conference League , ore 21:00)

(in Panathinaikos-Vikingur, , ore 21:00) Real Sociedad (in Real Sociedad-Midtjylland, Europa League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Galatasaray-AZ , Europa League , ore 18:45

, , ore 18:45 Panathinaikos-Vikingur , Conference League, ore 18:45

, Conference League, ore 18:45 Jagiellonia-Backa Topola, Conference League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Anderlecht-Fenerbahce , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Bodo Glimt-Twente , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Heidenheim-Copenaghen, Conference League, ore 18:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 10.93 GOLDBET ; 11.21 SNAI; 10.93 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Porto-Roma, Europa League, ore 21:00