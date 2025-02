Giallo sulla squalifica di Sinner: spunta un video clamoroso

Giallo sulla squalifica di Sinner, spunta un video del tennista azzurro che si allena in Qatar. Ecco cosa è realmente successo

Tre mesi di sospensione che partono dal 9 febbraio. Come ormai tutti sappiamo Jannik Sinner ha raggiunto un accordo con la Wada per mettersi alle spalle il momento più difficile della sua carriera, quello che lo ha fatto giocare quasi un anno con una spada di Damocle sulle spalle.

Ha fatto bene, Jannik, a stringere la mano in questo modo a quell’associazione che aveva deciso di fare ricorso al Tas di Losanna dopo la sua assoluzione. Il rischio di un provvedimento più lungo era enorme e, in quel caso, anche gli sponsor che gli hanno permesso di essere nella top 100 degli sportivi più pagati nel 2024 – 43esimo posto – avrebbero potuto decidere di “abbandonarlo”. Detto questo, nelle scorse ore – così come si legge su FanPage – è spuntato un video di un allenamento di Sinner, datata 14 febbraio quindi dopo la squalifica, con un tesserato. E sappiamo che lui per due mesi non ha possibilità di allenarsi con chi è dentro il circuito Atp.

Squalifica Sinner, il giallo è risolto

Sinner era a Doha per allenarsi in vista dell’ATP 500 che avrebbe dovuto disputare. Quindi l’accordo è arrivato mentre era già in Qatar. E lui si stava allenando con i colleghi. Il 14 febbraio lo ha fatto con Lehecka, numero 25 della classifica Mondiale. Non avrebbe potuto farlo se la squalifica fosse arrivata prima, in effetti, in base alle informazioni che uno ha a disposizione e soprattutto con un bel po’ di buon senso, si può affermare che, nonostante la squalifica parta da giorno 9, un accordo sia arrivato comunque in maniera last minute, e questo vuole dire che forse nemmeno Jannik se lo aspettava.

Un giallo risolto senza chissà quali indagini. Nessuno si aspettava questo stop e c’è stata pure l’accelerata finale che poi Sinner ha accettato, come detto, in maniera corretta. Il rischio sarebbe stato davvero troppo e nessuno lo ha voluto correre. Giusto così e siamo sicuri che lui ha già trovato uno sparring-partner e siamo sicuri che nel momento in cui tornerà in campo sarà più forte di prima. Magari adesso si potrà prendere qualche giorno di vacanza, ricaricare le batterie in serenità e ricominciare tutto da dove aveva finito. Vale a dire con una vittoria. Jannik, ti aspettiamo.