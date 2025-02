Ultim’ora Sinner, stavolta è furioso: mazzata terrificante

Ultim’ora Sinner, c’è enorme amarezza dopo la sospensione per tre mesi. E la sentenza lo ha mandato su tutte le furie

Se alla fine, pensando a quello che avrebbe potuto rischiare senza nessun accordo, perché oggettivamente non sappiamo quello che avrebbe deciso il Tas di Losanna dopo il ricorso della Wada, pensiamo tutti che Sinner abbia fatto bene a trovare un patto per 3 mesi di sospensione, ci sono delle persone vicine al tennista azzurro che forse la pensano allo stesso modo ma che non riescono a trattenere il loro stato d’animo.

Uno di questi è Filippo Volandri, capitano della nazionale azzurra che per due anni di fila ha vinto la Coppa Davis – nel secondo anno Sinner è stato protagonista assoluto – che ai microfoni di Super Tennis, il canale che la Fitp ha dedicato appunto a tutto il mondo che è collegato alla federazione – ha espresso il suo parere sulla questione attaccando in maniera pesante la Wada.

Ultim’ora Sinner: Volandri attacca la Wada

“Almeno adesso possiamo dire che questa storia è finita. È un’ingiustizia non vedere Jannik giocare per tre mesi, ma l’unico aspetto positivo è che almeno per lui si chiude questo periodo complicato. Ha giocato per quasi un anno con un macigno sulla testa e ci ha fatto vedere quanto realmente abbia le spalle larghe” , ha detto.

“Non c’è stata una responsabilità di Jannik in questa contaminazione, ci si è appellati alla responsabilità oggettiva per qualcosa che in futuro la Wada ha già annunciato che non processerà. Ora possiamo essere contenti che sia finita e di poterlo riabbracciare agli Internazionali d’Italia. Penso che la Wada dovesse dimostrare che esiste e l’ha fatto nel peggiore dei modi” . Insomma, un attacco sfrontato a chi deve gestire i casi di doping e non è la prima volta che la Wada viene criticata per l’atteggiamento che ha nei confronti degli atleti. In questo caso, come i medici hanno detto, vale a dire chi davvero ci capisce qualcosa sulla contaminazione, Sinner non ha avuto nessun aumento delle sue capacità sportive: i test hanno trovato una percentuale infinitesimale nel suo corpo dovuta a quella pomata usata dal suo fisioterapista che poi è stato cacciato immediatamente dallo staff.