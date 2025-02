Pronostico Viktoria Plzen-Ferencvaros: ribaltone servito

Viktoria Plzen-Ferencvaros è uno spareggio per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Statistiche, formazioni e dove vederla in tv e streaming

Contro ogni pronostico, nella gara d’andata, il Ferencvaros con una rete nel primo tempo è riuscito a battere il Plzen mettendo la testa avanti, leggermente, nel doppio confronto. Certo, se la scorsa settimana vi abbiamo parlato di un momento negativo per entrambe, questo almeno per gli ospiti è stato confermato dal risultato che è venuto fuori dal match giocato nel weekend.

Sì, il Ferencvaros, in casa, ha perso la partita di campionato. Mentre il Plzen, che adesso è favorito seriamente anche per i bookmaker, è riuscito a sorridere piazzando una vittoria in trasferta contro il Teplice tutt’altro che semplice. Ecco, sulla scia di questo entusiasmo che sembra ritrovato, e magari con il pubblico amico pronto a soffiare in maniera prepotente alle spalle, i cechi dovrebbero e potrebbero riuscire a ribaltare il risultato della scorsa settimana e portare a casa la qualificazione.

Ci sono tutti i presupposti che questo possa succedere. Ci sono tutti i presupposti affinché ci sia il ribaltone. L’uno a zero dell’andata è un risultato che non lascia di certo tranquilli gli ospiti, che hanno pure sofferto e solamente aiutati anche dalla fortuna hanno avuto la possibilità di vincere il match. Fortuna che non sempre può aiutare.

Come vedere Viktoria Plzen-Ferencvaros in diretta tv e streaming

La sfida Viktoria Plzen-Ferencvaros, valida per il ritorno degli spareggi che mettono n palio l'accesso agli ottavi di finale, è in programma giovedì alle 21:00. L'Europa League è un'esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere.

Comparazione quote

La vittoria del Plzen è quotata 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Il pronostico

Almeno tre reti complessive e siccome il Viktoria Plzen andrà decisamente all’assalto della partita, crediamo che il match si possa sbloccare già nel primo tempo. Passaggio del turno, quindi, che crediamo sia abbastanza deciso.

Le probabili formazioni di Viktoria Plzen-Ferencvaros

VIKTORIA PLZEN (3-4-1-2): Jedlicka; Hejda, Markovic, Jamelka; Havel, Kalvach, Cerv, Cadu; Sulc; Adu, Vydra.

FERENVCAROS (4-2-3-1): Varga; Makreckis, Cisse, Gartenmann, Civic; Toth, Romao; Traore, Abu Fani, Ben Romdhane; Saldanha.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1