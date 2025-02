Pronostico Real Madrid-Manchester City: assenze pesanti e gol puntuali

Real Madrid-Manchester City è un match valido per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo lo spettacolo della partita di andata finita 3-2 in rimonta per il Real Madrid anche la sfida di ritorno del Santiago Bernabeu si preannuncia pirotecnica. Non dovrebbero mancare gol, tiri in porta, cartellini e chissà calci di rigore. Oltre alla grande forza offensiva delle due squadre guidate in attacco da Mbappé e Haaland ci sono anche le evidenti crepe difensive mostrate dalle due squadre nel corso di questa stagione, col Real Madrid penalizzato anche dalle assenze, ultima quella di Rudiger.

Ci sono tante statistiche che indirizzano i pronostici per gol e over. Sono stati segnati 3 o più gol in tutte le ultime 11 partite del Manchester City, che ha trovato la via del gol nel secondo tempo in tutte le ultime 12 partite disputate. In realtà però in questa edizione della Champions League la squadra allenata da Guardiola ha pagato dazio soprattutto nei secondi tempi, subendo una valanga di gol. E visto che il Real Madrid ha trovato la rete nel corso del secondo tempo in tutte le ultime otto partite casalinghe, sarà probabile vedere entrambe le squadre a segno nel secondo tempo.

Oltre a un alto numero di cartellini occhio poi al possibile calcio di rigore assegnato durante la partita. È stato fischiato un calcio di rigore in tutte le ultime 4 partite di Champions League del Real Madrid e ne sono stati assegnati 5 negli ultimi 10 precedenti tra le due squadre.

Come vedere Real Madrid-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida Real Madrid-Manchester City è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.30 su Goldbet e Lottomatica e a 1.30 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.30 su Goldbet e Lottomatica e a 1.31 su Snai.

Il pronostico

Il Real Madrid già vittorioso all’andata sembra avere qualcosa in più nella tenuta fisica e mentale rispetto al Manchester City, che comunque potrebbe sfruttare le assenze pesanti nella difesa delle Merengues per segnare anche in questo match di ritorno.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Tchouaméni, Asencio, Mendy; Ceballos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Stones, Rúben Dias, Gvardiol; Nico González, Bernardo Silva; Foden; Savinho, Haaland, Marmoush.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2