I pronostici di mercoledì 19 febbraio: Champions League e Premier League

I pronostici di mercoledì 19 febbraio: ci sono gli altri quattro spareggi di ritorno di Champions League e una partita di Premier League.

Si chiudono questo mercoledì le partite di ritorno degli spareggi di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Se su due partite il risultato dell’andata ha già chiuso i conti con le nette affermazioni esterne del PSG sul Brest e del Borussia Dortmund sullo Sporting CP, la qualificazione è ancora in bilico in Real Madrid-Manchester City e PSV-Juventus, separate in tutti e due i casi da un solo gol.

Il Real Madrid rispetto alla Juventus avrà però dalla sua il fattore campo: partire al Santiago Bernabeu con un gol di vantaggio da difendere sul Manchester City non è poco, ma con Guardiola mai dire mai e questa sfida ha sempre regalato emozioni e ribaltoni negli ultimi anni. Di sicuro c’è che anche a questo giro i gol non dovrebbero mancare.

I pronostici sulle altre partite

Oltre alle quattro partite di Champions League c’è anche una partita di Premier League non di poco conto, si affrontano infatti Aston Villa e Liverpool, quest’ultima capolista del torneo. La squadra di Slot nelle ultime partite ha fatto registrare qualche passaggio a vuoto, è stata eliminata dal Plymouth in FA Cup e ha sempre subito gol nelle ultime tre sfide: l’Aston Villa è osso duro da superare in casa motivo per cui c’è da aspettarsi almeno un gol per squadra.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Real Madrid-Manchester City, Champions League, ore 21:00

Vincenti

PSG (in PSG-Brest, Champions League , ore 21:00)

(in PSG-Brest, Champions League ore 21:00) Juventus o pareggio (in PSV-Juventus, Champions League , ore 21:00)

(in PSV-Juventus, Champions League ore 21:00) Real Madrid (in Real Madrid-Manchester City, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

PSG-Brest , Champions League , ore 18:45

, , ore 18:45 Real Madrid-Manchester City, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Borussia Dortmund-Sporting CP , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 PSV-Juventus , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Aston Villa-Liverpool, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Borussia Dortmund-Sporting CP, Champions League, ore 18:45