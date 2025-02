Djokovic choc, pazienza finita: reazione furiosa

Djokovic choc: il tennista serbo ha finito la pazienza e ai giornalisti serbi ha detto tutto quello che pensava. Reazione clamorosa

Non le manda più a dire Nole Djokovic. Non riesce a tenersi nulla dentro e rilancia. Una cosa clamorosa: sempre al centro delle polemiche il numero 7 della classifica Atp in questo periodo. Anche per via della sua uscita su Sinner dopo l’accordo con la Wada. Nel mirino, adesso, ci è finito McEnroe. Il serbo ha risposto a questa frase.

McEnroe stava commentando la gara contro Alcaraz in Australia quando Djokovic ha mostrato dei problemi muscolari nel primo set. “Non è la prima volta che vediamo questa routine. Non fatevi ingannare” aveva detto il tennista. Poi la sua tesi è stata giusta, perché Nole ha ribaltato lo spagnolo ritirandosi poi in semifinale.

Djokovic choc: ha finito la pazienza

“Sono stato provocato dal fatto che diverse volte mi sono infortunato in Australia sia nel 2021 che nel 2023. Non posso dire tutti, ma ho sentito che un gruppo abbastanza nutrito di persone pensava che tutto questo non fosse vero e che i miei infortuni fossero una sorta di provocazione da parte mia o per giocare in modo strategico nella testa degli avversari. Non avrei reagito se alcune leggende del nostro sport non avessero affermato questo” ha detto ai giornalisti serbi Nole. Che poi ha continuato in questo modo, rincarando la dose e facendo una grossa rivelazione.

“Penso che questo queste cose rimangono sui social va bene, ma quando la faccenda si intensifica al punto che le persone arrivano a mettere in dubbio la mia integrità e la mia credibilità di ciò che ho detto, e soprattutto quando nasce da persone che sono davvero leggende dello sport e che hanno un pubblico di milioni di ascoltatori in diretta nel corso delle partite, allora ho sentito il bisogno di reagire, di mostrate l’esito della risonanza magnetica”.