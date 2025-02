Pronostico Milan-Feyenoord: tradizione negativa contro le italiane

Milan-Feyenoord è un match valido per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una settimana fa il Milan credeva di ritrovarsi di fronte una squadra ancora sotto shock per via dell’esonero, a poche ore dall’andata dello spareggio, dell’allenatore danese Brian Priske, nonché alle prese con numerose assenze ed indebolita dalla partenza del bomber Gimenez, acquistato proprio dal club meneghino a gennaio.

Previsione inesatta: l’impatto del tecnico ad interim Pascal Bosschaart sul Feyenoord non poteva essere più positivo di così, con gli olandesi che con una prova di grande personalità si sono aggiudicati il primo round (1-0) grazie ad un gol dell’esterno brasiliano Paixao (complice un’indecisione del portiere rossonero Maignan). Il De Kuip di Rotterdam si conferma dunque un posto tutt’altro che accomodante per le italiane, che da quelle parti hanno sempre fatto fatica a portare via un risultato utile. Sergio Conceiçao dovrà giocoforza cambiare strategia in vista di un ritorno che si preannuncia rovente: il Milan deve obbligatoriamente vincere e, se vuole evitare i supplementari, dovrà farlo con almeno due gol di scarto. Servirà un altro Diavolo per ribaltare tutto e scongiurare un’eliminazione che sarebbe una mazzata non indifferente, all’interno di una stagione turbolenta in cui finora il numero degli alti è stato sicuramente inferiore rispetto ai (troppi) bassi, come dimostra il settimo posto in classifica.

Che impatto per l’ex Gimenez

Gimenez, intanto, sta togliendo parecchie castagne dal fuoco al tecnico portoghese. Un suo gol sabato scorso ha permesso al Milan di avere la meglio sul Verona (1-0) dopo una gara più tirata e sofferta del previsto. Il messicano aveva timbrato il cartellino anche una settimana prima contro l’Empoli all’esordio in campionato, altra partita vinta dai rossoneri tenendo pure la porta inviolata (0-2).

Il Feyenoord, solamente quarto in classifica in Eredivisie ed ormai fuori dalla lotta per il titolo, è invece reduce da un pareggio ad occhiali con il NAC Breda, che non ha migliorato la situazione di classifica. Anche a Milano Bosschaart dovrà fare a meno di diversi elementi: non recuperano Bijlow, Zerrouki, Stengs e Trauner, out pure il capitano Timber per un grave infortunio. Nel Milan, invece, gli unici assenti sono Florenzi, Emerson Royal e Loftus-Cheek. Duello in difesa tra Gabbia e Tomori, davanti Pulisic, Joao Felix e Leao alle spalle di Gimenez.

Come vedere Milan-Feyenoord in diretta tv e in streaming

Milan-Feyenoord è in programma martedì alle 18:45 allo stadio “Meazza” di Milano. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Milan è quotata a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Milan, inutile girarci attorno, è con le spalle al muro. Ma nonostante la deludente prestazione di Rotterdam la squadra di Conceiçao sembra avere le carte in regola per ribaltare il risultato dell’andata in una partita che, a differenza delle ultime tre uscite dei rossoneri (3 under 2.5 di fila ed altrettanti No gol) dovrebbe regalare qualche emozione in più. Il Feyenoord, del resto, in trasferta è decisamente meno pericoloso: fuori casa ha perso cinque volte negli ultimi sei precedenti con squadre italiane. Vittoria alla portata, dunque, in una sfida da almeno tre gol complessivi, anche se non è da escludere lo scenario supplementari.

Le probabili formazioni di Milan-Feyenoord

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hartman; Moder, Hwang, Osman; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.

Il Milan riuscirà a vincere con almeno due gol di scarto? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1