Pronostico Borussia Dortmund-Sporting CP: qualificazione già in cassaforte

Borussia Dortmund-Sporting CP è un match valido per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Continua ad avere due volti il Borussia Dortmund, bello in Champions League e disastroso in campionato. I gialloneri, a pochi giorni dalla roboante vittoria di Lisbona (0-3) con cui hanno sostanzialmente ipotecato la qualificazione agli ottavi, sono crollati in Bundesliga nella trasferta di Bochum contro una squadra che lotta per non retrocedere. Quella rimediata nel derby della Ruhr (2-0) è stata la seconda sconfitta consecutiva dopo il tonfo interno di una settimana prima con lo Stoccarda al Signal Iduna Park.

Se in coppa tutto sembra dunque filare liscio, in patria sono dolori. E dopo ventidue turni il Borussia si ritrova addirittura all’undicesimo posto: servirà una super rimonta per rientrare in corsa per la quarta piazza, con il rischio di restare fuori da tutto e non giocare in Europa il prossimo anno. Il tecnico Niko Kovac, che ha preso il posto dell’esonerato Sahin soltanto due settimane fa, ha tanto lavoro da fare, insomma. Bisogna, tuttavia, pensare partita per partita: ora l’attenzione si focalizza nuovamente sulla Champions, dove i gialloneri hanno l’obbligo di non alimentare speranze di “remuntada” tra i portoghesi. Allo Sporting servirà un miracolo calcistico per annullare quantomeno il passivo maturato martedì scorso all’Alvalade: vincere con almeno tre gol di scarto in uno degli stadi più caldi del continente.

Sporting, impresa quasi impossibile

Con un Gyokeres a mezzo servizio – nel match d’andata il fromboliere svedese è entrato solo nella ripresa – gli uomini di Rui Borges non danno l’impressione di poter realizzare un’impresa di questa portata.

Nel weekend, infatti, i biancoverdi sono stati fermati dall’Arouca (2-2), pareggiando per la seconda volta di fila e permettendo ai rivali del Benfica di rosicchiare punti. L’altro club di Lisbona ora è a -2 dalla vetta ed è diventato sempre più minaccioso, insidiando il primato dei concittadini. In Germania Rui Borges ritroverà l’ex Lecce Hjulmand, ma non ci saranno Catamo, Pedro Gonçalves e Nuno Santos, con Bragança e St. Juste in forte dubbio. Nel Borussia assente Nmecha e probabilmente pure Bensebaini.

Come vedere Borussia Dortmund-Sporting CP in diretta tv e in streaming

Borussia Dortmund-Sporting CP è in programma mercoledì alle 18:45 al Signal Iduna Park di Dortmund, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nessuna delle due attualmente sprizza salute da tutti i pori ma entrambe teneranno di sfruttare questo match per ritrovare un minimo di serenità in vista dei prossimi incontri di campionato. La qualificazione, dopo il risultato dell’andata, è ormai in ghiaccio e difficilmente lo Sporting riuscirà a riaprire i giochi. Probabile, però, che a differenza di sette giorni fa si assista ad un match da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Sporting CP

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Svensson; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Sabitzer, Gittens; Guirassy.

SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Simoes; Trincao, Harder, Quenda; Gyokeres.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2