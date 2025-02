Pronostico Bayern Monaco-Celtic: risultato in cassaforte dopo 45′

Bayern Monaco-Celtic è un match valido per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sin dal momento del sorteggio non ci sono mai stati dubbi su chi tra Bayern Monaco e Celtic avrebbe guadagnato il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Non solo per quello che è un valore totalmente diverso delle due squadre, ma anche perché i bavaresi di Kompany, con una migliore posizione in classifica nella prima fase, si sono guadagnati la possibilità di giocare il ritorno in casa.

Deve solamente mettere il timbro la formazione tedesca dopo aver vinto 2-1 in Scozia la scorsa settimana. Un timbro già pronto da un pezzo e che, nella serata di martedì, verrà ufficialmente apposto. Il Bayern non ha nessuna intenzione di portare per le lunghe il discorso e non ha nessuna intenzione di tenere in qualche modo vivo il Celtic dando la possibilità di tenere aperto il discorso qualificazione fino alle battute finale. Non c’è motivo di dare speranze: l’andamento della partita quindi è ben chiaro. Da un lato i padroni di casa cercheranno immediatamente di sbloccare il match segnando un gol e mandando tutto in archivio, dall’altro gli ospiti ovviamente inizieranno con un baricentro basso e con un’unica intenzione, portare il discorso fino agli ultimi minuti e poi cercare il colpaccio.

Una tattica oggettivamente corretta quella del Celtic che, però, non dovrebbe assolutamente dare i propri frutti. Siamo convinti che le cose andranno in maniera diversa e il nostro pensiero ve lo spieghiamo sotto.

Il pronostico

Il Bayern Monaco inizierà con il piede pigiato sull’acceleratore per chiudere il discorso già nei primi 45 minuti. E la squadra tedesca dovrebbe assolutamente riuscire nel proprio intento. Quindi match sbloccato immediatamente e poi goleada che sembra essere assolutamente servita.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Celtic

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamencano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Sané; Kane.

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor; Engels, McGregor, Hatate; Kühn, Idah, Jota.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0