Pronostico Atalanta-Club Brugge, trasferte tabù dal 2003: vendetta servita

Atalanta-Club Brugge è un match valido per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Finora, a decidere lo spareggio tra Atalanta e Club Brugge, è lo scandaloso rigore assegnato nei minuti finali della gara d’andata dall’arbitro turco Umut Meler ai belgi per via di un contatto in area di rigore tra Nilsson e l’atalantino Hien. Una decisione che ha mandato su tutte le furie il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, il quale a fine gara manifestato tutto il suo disappunto come già aveva fatto in passato a proposito di rigori concessi per episodi di questo tipo.

Fatto sta che il Club Brugge al momento si trova in vantaggio nella doppia sfida con la Dea. E staccherebbe un pass per gli ottavi di finale di Champions League anche con un pareggio al Gewiss Stadium. Viceversa, l’Atalanta dovrà indossare il suo abito migliore per realizzare una “remuntada” tutt’altro che impossibile vista la differenza di valori tra le due squadre ed il risultato dell’andata (2-1). Gli uomini di Gasperini però non potranno replicare la deludente prestazione di una settimana fa: episodio del rigore a parte, infatti, il Club Brugge nel complesso ha giocato meglio rispetto ai nerazzurri, che da inizio anno fanno fatica a trovare continuità anche a causa delle tante assenze e di un calendario sempre più fitto. Distratti dalla Champions League, sabato scorso de Roon e compagni non sono andati al di là di un pareggio con il Cagliari (0-0), non riuscendo ad approfittare dei passi falsi di Napoli e Inter, le due squadre che in classifica precedono la Dea.

Gasperini ruota ancora

Nella Pro League belga non sta brillando neppure il Club Brugge, che nell’ultimo mese ha vinto solo una volta perdendo sempre più terreno nei confronti del Genk capolista. Nella classifica di regular season gli uomini di Nicky Hayen, dopo il 2-2 dello scorso fine settimana con il St. Truidense, sono finiti a -8.

La formazione che Gasperini sceglierà per affrontare il Club Brugge sarà molto diversa rispetto a quella che ha sfidato il Cagliari nel weekend. Il tecnico della Dea chiederà gli straordinari a Retegui e Pasalic (quest’ultimo autore del gol del momentaneo 1-1 in Belgio), mentre torneranno dal 1′ Bellanova, De Ketelaere ed Ederson. Si cambia anche in difesa, che sarà composta da Djimsiti, Hien e Posch. Sempre molto lunga, infine, la lista degli infortunati, da Scamacca a Lookman, passando per Scalvini, Kossounou e Kolasinac.

Come vedere Atalanta-Club Brugge in diretta tv e in streaming

Atalanta-Club Brugge è in programma martedì alle 21:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Club Brugge all’andata ha dimostrato di essere una buona squadra ma sarà complicatissimo ripetersi anche a Bergamo, contro un’Atalanta desiderosa di “vendicare” la beffarda sconfitta di una settimana fa. La Dea dovrebbe riuscire a rimontare, non senza difficoltà, il 2-1 di Bruges, approfittando del fatto che in trasferta i belgi siano decisamente meno pericolosi. Negli ultimi sette precedenti con squadre italiane non hanno mai vinto fuori casa. E, curiosamente, sono la squadra che è stata eliminata più volte nelle principali competizioni continentali dopo essersi aggiudicati la prima sfida. Previsti almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Atalanta-Club Brugge

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Posch; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Retegui.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Tzolis, Vanaken, Talbi; Jutgla.

L'Atalanta riuscirà a vincere con almeno due gol di scarto? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 3-1