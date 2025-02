I pronostici di martedì 18 febbraio: non solo Champions League

I pronostici di martedì 18 febbraio: al via il ritorno degli spareggi di Champions League, in campo anche la Champions League asiatica.

Inizia alle 18:45 il turno di ritorno degli spareggi di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con le squadre italiane chiamate alla rimonta anche per provare a togliere alla Spagna lo slot per la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea. Milan e Atalanta devono rimontare un gol di svantaggio ma la missione è alla portata per entrambe, contro due squadre che in trasferta non riescono a ripetere i risultati ottenuti in casa.

Il Feyenoord in trasferta ha perso cinque volte negli ultimi sei precedenti con squadre italiane. Il Club Brugge negli ultimi sette precedenti con squadre italiane non ha mai vinto fuori casa. E, curiosamente, è la squadra che è stata eliminata più volte nelle principali competizioni continentali dopo essersi aggiudicati la prima sfida.

I pronostici sulle altre partite

Il Bayern Monaco dopo avere ipotecato il passaggio del turno vincendo in casa del Celtic dovrebbe fare il bis anche nella sfida di ritorno, molto probabilmente con un alto numero di gol segnati.

Nell’ultimo spareggio del martedì il Benfica dovrebbe riuscire a bissare la prestazione dell’andata contro un Monaco che già nel Principato ha fatto fatica a contenere una squadra in salute come quella di Bruno Lage. A differenza di una settimana fa, però, considerando le esigenze dei monagaschi, costretti ad osare per provare a ribaltare tutto: c’è da aspettarsi almeno un gol per parte e più di due complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• OVER 1,5 SECONDO TEMPO in Atalanta-Club Brugge, Champions League, ore 21:00

Vincenti

Milan (in Milan-Feyenoord, Champions League , ore 18:45)

(in Milan-Feyenoord, Champions League ore 18:45) Atalanta (in Atalanta-Club Brugge, Champions League , ore 21:00)

(in Atalanta-Club Brugge, Champions League ore 21:00) Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Celtic, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Milan-Feyenoord , Champions League , ore 18:45

, , ore 18:45 Atalanta-Club Brugge , Champions League , ore 21:00

, , ore 21:00 Bayern Monaco-Celtic, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Benfica-Monaco , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Al Wasl-Al Hilal, Champions League, ore 17:00

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Benfica-Monaco, Champions League, ore 21:00