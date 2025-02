Furia totale per Sinner: annuncio devastante

Furia totale Sinner: annuncio devastante dopo la sospensione di 3 mesi del campionissimo azzurro. Ecco le parole

Tre mesi passano in fretta, soprattutto se questa sospensione che ormai abbiamo capito riguardi Sinner, è arrivata dopo un accordo trovato tra il tennista azzurro e la Wada, grande accusatrice del numero uno al Mondo.

Sin dagli attimi successivi all’ufficialità della cosa, si è scatenata una vera corsa al commento. Molti lo hanno fatto, giusto metterlo in evidenza anche se la pensiamo diversamente, contro Sinner e contro questa stretta di mano che permetterà al numero uno al mondo di essere ancora davanti a tutti per molto tempo. Mentre, da parte dei tennisti azzurri – ed è un tema che ieri ha toccato Paolo Bertolucci – sono arrivate pochissime parole nei confronti del loro connazionale. Qualcuno ha parlato, come Vavassori. E lo ha fatto in questo modo.

Furia totale per Sinner: le parole di Vavassori

Attraverso una storia apparsa sul proprio profilo Instagram, il tennista che insieme a Bolelli ormai si è dedicato soprattutto al doppio, ha tuonato in questo modo: “Tornerai più forte e incazzato di prima…Chi ti conosce sa che hai una mentalità diversa dagli altri“.

E poi: “La cosa che mi sorprende veramente è come sei riuscito a gestire tutta questa faccenda e il non aver mai risposto alle critiche di persone che veramente hanno oltrepassato il limite da diverso tempo. Sempre più rispetto per te. Forza Jan”. Una presa di posizione netta quindi nei confronti dell’azzurro, un vero e proprio attestato di stima da parte di un tennista che sta vivendo un momento importante della sua carriera. Sono stati pochi, come detto, quelli che hanno apprezzato la decisione di Sinner di trovare un accordo. Oltre al Bertolucci citato prima, anche Adriano Panatta ha messo nero su bianco che la decisione di Jannik è stata corretta.