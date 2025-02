Pronostico Leeds-Sunderland: a rischio l’ennesimo clean sheet

Leeds-Sunderland è un match valido per la trentatreesima giornata di Championship e si gioca lunedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

Nell’ormai avvincente testa a testa tra Sheffield United e Leeds, rispettivamente al primo ed al secondo posto della classifica della Championship, la serie cadetta inglese, vorrebbero poter recitare la parte dei “guastafeste” Burnley e Sunderland, le altre due squadre che pur avendo qualche punto in meno di Blades e Whites, credono ancora nella possibilità di essere promosse direttamente senza passare dai playoff (in Premier League vanno le prime due, dalla terza alla sesta posizione ci si dovrà accontentare della postseason).

Sabato scorso lo Sheffield United ha di nuovo scavalcato in vetta il Leeds, ora chiamato a rispondere. Sono tre le vittorie di fila della squadra di Daniel Farke, che oltre a vantare numeri offensivi sbalorditivi – miglior attacco con ben 66 gol realizzati finora – adesso è diventata solidissima anche dietro. I Whites, infatti, hanno sempre mantenuto la porta inviolata nelle ultime sei giornate, allungando così la striscia di imbattibilità (è da novembre che il Leeds non perde in Championship, le uniche sconfitte in questo frangente sono arrivate in FA Cup). Il Sunderland si presenta invece all’appuntamento da quarto in classifica (a -7 da Ampadu e compagni) ma anch’esso reduce da una lunga serie di risultati positivi. I Black Cats sono imbattuti dallo scorso 29 dicembre, quando si arresero allo Stoke City. La forma resta altalenante – tre pareggi nelle ultime 6 giornate – ma la squadra guidata dal francese Regis Le Bris non si arrende facilmente. Il Leeds, tra l’altro, lo sa bene, dal momento che all’andata venne riacciuffata in pieno recupero dai biancorossi (2-2).

Come vedere Leeds-Sunderland in diretta tv e streaming

La sfida tra Leeds e Sunderland, valida la trentatreesima giornata di Championship ed in programma lunedì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione del campionato cadetto inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Dodici vittorie e un pareggio nelle ultime uscite casalinghe del Leeds, favorito anche con il Sunderland. I Black Cats patiranno sicuramente la potenza di fuoco dell’attacco dei Whites ma, come all’andata, potrebbero riuscire a perforare la loro difesa: del resto, hanno sempre realizzato almeno un gol nelle ultime 5 giornate.

Le probabili formazioni di Leeds-Sunderland

LEEDS (4-2-3-1): Meslier; Bogle, Rodon, Ampadu, Firpo; Tanaka, Gruev; James, Aaronson, Solomon; Piroe.

SUNDERLAND (4-2-3-1): Patterson; Hume, Ballard, O’Nien, Cirkin; Neil, Bellingham; Roberts, Rigg, Le Fée; Isidor.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1