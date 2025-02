I pronostici di lunedì 17 febbraio: Serie A, Liga, Championship, Super Lig

I pronostici di lunedì 17 febbraio: ci sono i posticipi di Serie A, Liga, Championship e Super Lig più la Champions League asiatica.

Il posticipo della venticinquesima giornata di Serie A mette di fronte due squadre partite con lo stesso obiettivo, quello di mantenere la categoria. Per ora soltanto il Genoa ha dimostrato di poterci riuscire, anche senza grossi patemi vista la posizione di classifica del Grifone dopo ventiquattro giornate di campionato. Il Venezia, che nell’ultimo mercato avrebbe potuto fare di più e anzi ha perso il suo bomber Pohjanpalo, continuano a mancare l’appuntamento con i tre punti: risale al 22 dicembre l’ultimo successo.

Gli uomini di Eusebio Di Francesco, penultimi, sono oltretutto reduci da due sconfitte consecutive, con Udinese (3-2) e Roma (0-1). La classifica, ovviamente, piange. E senza un forte scossone servirà un miracolo per evitare di fare immediatamente ritorno in cadetteria. I rossoblù, che a Marassi hanno vinto le ultime due senza subire gol, sono leggermente favoriti contro i lagunari, ancora gli unici a non aver mai gioito fuori casa.

I pronostici sulle altre partite

Nel posticipo di Liga invece il Barcellona ha un’occasione unica, che più ghiotta non si può: in caso di vittoria con il Rayo Vallecano i blaugranna hanno l’opportunità di riprendersi la vetta – in coabitazione con gli eterni rivali del Real Madrid – approfittando dei passi falsi delle due dirette concorrenti. Come nelle ultime uscite dei blaugrana, i gol difficilmente mancheranno e non è da escludere che riesca a segnarne almeno uno pure il club di Vallecas che sta attraversando un periodo positivo e arriva alla partita privo di pensieri di classifica.

Il Galatasaray dopo lo choc di Europa League dove sarà molto complicato evitare l’eliminazione, affronta in trasferta il Rizespor con l’obiettivo di riallontanarsi dal Fenerbahce di Mourinho secondo in classifica. In Championship c’è un posticipo d’alta classifica tra il Leeds (vittorioso in 12 delle ultime 13 partite interne) e il Sunderland. I Black Cats patiranno sicuramente la potenza di fuoco dell’attacco dei Whites ma, come all’andata, potrebbero riuscire a perforare la loro difesa: del resto, hanno sempre realizzato almeno un gol nelle ultime 5 giornate.

Nella Champions League asiatica si gioca l’ultima giornata della fase a girone. L’Al Nassr già qualificato non può peggiorare la sua terza posizione in classifica e difficilmente potrà migliorarla: senza Cristiano Ronaldo e Duran e con una squadra imbottita di riserve giocherà in casa del Persepolis che con una vittoria può sperare nella qualificazione. Anche l’Al Gharafa di Joselu e Brahimi è ancora in corsa ma la trasferta con l’Al Ahli è difficile: gol in arrivo così come in Al Shorta-Al Ain, sfida tra squadre già eliminate.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Leeds-Sunderland, Championship, ore 21:00

Vincenti

Persepolis o pareggio (in Persepolis-Al Nassr, AFC Champions League, ore 17:00)

(in Persepolis-Al Nassr, ore 17:00) Galatasaray (in Rizespor-Galatasaray, Super Lig, ore 18:00)

(in Rizespor-Galatasaray, ore 18:00) Barcellona (in Barcellona-Rayo Vallecano, Liga , ore 21:00)

(in Barcellona-Rayo Vallecano, , ore 21:00) Genoa o pareggio (in Genoa-Venezia, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Rizespor-Galatasaray , Super Lig , ore 18:00

, , ore 18:00 Barcellona-Rayo Vallecano , Liga , ore 21:00

, , ore 21:00 Jong AZ-Jong PSV, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Shorta-Al Ain , AFC Champions League , ore 17:00

, , ore 17:00 Al Ahli-Al Gharafa , AFC Champions League , ore 19:00

, , ore 19:00 Leeds-Sunderland, Championship, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 13.52 GOLDBET ; 17.58 SNAI; 13.52 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+OVER 2,5 in Persepolis-Al Nassr, AFC Champions League, ore 17:00