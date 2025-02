Classifica ribaltata per Sinner: scatta l’allarme

Classifica ribaltata per Sinner: dopo l’accordo trovato con la Wada scatta l’allarme per l’italiano. Ecco come cambia la graduatoria ATP

La notizia la conosciamo tutto ma se qualcuno se l’è persa la ripetiamo qui: Jannik Sinner ha trovato un accordo con la Wada per una sospensione di 3 mesi per negligenza. Quindi niente doping. Non c’è stato bisogno di arrivare al Tas di Losanna ed è anche giusto così: siamo sicuri che la tensione di questi lunghi mesi ha già messo a dura prova lo stato d’animo del campione azzurro.

Tre mesi passano velocemente. E Jannik tornerà in campo il prossimo 7 maggio a Roma quando sono previsti gli Internazionali. Lui il torneo lo scorso anno lo ha saltato per infortunio ma quest’anno ci sarà. Su questo possiamo dire che non ci sono dubbi. Questo stop, comunque, tocca senza dubbio quella che è la classifica Atp. E andiamo a vedere secondo quanto riportato da OA Sport come potrebbe cambiare.

Classifica ribaltata: quanti punti perde Sinner

“Oltre all’ATP 500 di Doha, i due Masters 1000 di Indian Wells e Miami (il Sunshine Double) e quello di Montecarlo, sul quale comunque aleggiava un’ombra di dubbio importante. Niente partecipazione neppure a Monaco di Baviera, dove la presenza dell’altoatesino era da tempo annunciata. E neppure al Masters 1000 di Madrid ci sarà”.