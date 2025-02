Berrettini l’ha snobbata: si è messo tutti contro

Matteo Berrettini battuto dal cantante Bresh: ecco cosa è successo nelle scorse ore e perché il romano ha finito col deludere tutti i tifosi.

Il colore viola, in un modo o nell’altro, ha sempre fatto parte della sua vita. Ha vinto uno dei trofei più importanti della sua carriera in un campo su sfondo viola, quello, bellissimo, del Queen’s Club di Londra. E viola è anche il suo cuore, del resto, avendo ereditato dal nonno la passione per la squadra della Fiorentina.

Ha un legame inscindibile con questo colore, dunque, il nostro Matteo Berrettini, che della sua fede “toscana” ha sempre parlato con grande entusiasmo. Ben consapevole di quanto sia strano che un romano tifi per i gigliati, piuttosto che per i giallorossi o per la Lazio. Ma così è la vita, al cuor non si comanda e questo dovremmo saperlo ormai da un bel po’ di tempo.

Sta di fatto che, per quanto grande possa essere la sua passione, l’ex numero 6 del mondo ha commesso, nelle scorse ore, un peccato che non è passato inosservato. Qualcosa che di sicuro avrà fatto adirare, e non poco, la tifoseria viola, che ad un certo punto avrà messo in dubbio l’amore che il tennista ha sempre millantato nei confronti della Fiorentina.

Bresh schiaccia Berrettini: questo game l’ha vinto lui

Matteo, che in questi giorni sarà impegnato all’Atp 500 di Doha, è stato messo davanti ad una scelta difficilissima. La Gazzetta dello sport gli ha fatto un po’ di domande scomode, tra cui una alla quale non avrebbe mai e poi mai voluto rispondere.

Gli è stato chiesto, cioè, se preferisse vincere uno Slam o vedere la Fiorentina vincere lo scudetto. Berrettini è stato molto diplomatico, ma non ha fatto giri di parole: “Forza Fiorentina sempre, però…”. Ha scelto di premiare se stesso e non la sua squadra del cuore, motivo per il quale potrebbe essersi messo contro un bel po’ di tifosi viola. Una trappola nella quale non era caduto, qualche giorno prima di lui, uno degli artisti in gara a Sanremo, vale a dire il sanremese Bresh.

Lui, che ha composto nientepopodimeno che l’inno del Genoa, posto dinanzi ad un bivio molto simile, non aveva avuto dubbi. Tra la vittoria del Festival e lo scudetto al grifone ha scelto, senza neanche pensarci su per un istante, il secondo. Cosa che gli ha fatto guadagnare, di sicuro, nell’ambiente genovese, ancor più punti di quanti già non ne avesse conquistati prestando la sua voce all’inno.