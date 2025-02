Pronostico Parma-Roma: salta la panchina in caso di sconfitta

Parma-Roma è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il match del “Tardini”, per la Roma, capita in mezzo alla delicata doppia sfida con il Porto nel playoff di Europa League che vale un pass per gli ottavi di finale. L’andata, in Portogallo, è terminata 1-1: Moura ha risposto a Celik ma nel post partita la scena se l’è presa il tecnico giallorosso Claudio Ranieri, letteralmente infuriato con l’arbitro, reo secondo lui di aver penalizzato la sua squadra con delle cervellotiche decisioni (compresa l’espulsione di Cristante a metà ripresa).

Oltre all’amarezza per la mancata vittoria, a Oporto Ranieri non è riuscito a nascondere la sua preoccupazione per le condizioni di Paulo Dybala, uscito per infortunio. Fortunatamente non c’è nessuna lesione, ma l’argentino non potrà prendere parte alla gara di Parma, dove la Roma tenterà di dare continuità alla vittoria di domenica scorsa con il Venezia, match deciso proprio da un calcio di rigore trasformato dall’ex Juve (0-1). In Laguna ha dimostrato di essere ormai guarita per quanto riguarda il “mal di trasferta” – è stata solo la seconda vittoria esterna stagionale – ma soprattutto ha allungato la striscia positiva in campionato: i capitolini non hanno mai perso negli ultimi due mesi in Serie A, pur restando lontani dalla zona Europa. Ore di forte passione invece per gli emiliani, reduci dalla sconfitta nello scontro salvezza con il Cagliari (2-1). Per la squadra di Fabio Pecchia si è trattato del terzo k.o. di fila: da dicembre in poi il suo Parma ha battuto solo il fanalino di coda Monza, precipitando al terzultimo posto in classifica. Ultima spiaggia per il tecnico del ritorno in A?

Parma-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Pecchia senza Mihaila e Djuric, che in infermeria fanno compagnia a Charpentier, Benedyczak e Osorio. Fiducia a Bernabé in mezzo, mentre nel ruolo di esterno alto rivedremo Man. L’altra novità, in attacco, è Bonny, pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo l’infortunio del centravanti bosniaco arrivato a gennaio dal Monza. In difesa è ballottaggio tra Vogliacco e Valenti.

Prosegue con il turnover Ranieri, costretto a centellinare le risorse dei suoi con l’Europa League alle porte. Al posto di Dybala giocherà Baldanzi, mentre Dovbyk, Pellegrini, Koné e Angelino faranno probabilmente gli straordinari. Assente Cristante per squalifica, a destra potrebbe essere confermato anche Celik, in gol giovedì scorso. La difesa sarò composta da Mancini, Nelsson e N’Dicka.

Come vedere Parma-Roma in diretta tv e in streaming

Parma-Roma è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Tardini” di Parma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Parma-Roma anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Roma ha vinto le ultime due trasferte (Udinese e Venezia) e sta decisamente meglio rispetto ad un Parma in crisi di risultati ormai da settimane. Stuzzica la quota relativa al successo dei giallorossi ma non bisogna sottovalutare il fatto che la squadra di Ranieri sia reduce da una gara intensa in Portogallo e che potrebbe essere distratta dall’imminente ritorno coi lusitani. Entrambe, insomma, dovrebbero trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Parma-Roma

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Balogh, Valeri; Bernabé, Estevez; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Nelsson, N’Dicka; Celik, Koné, Gourna-Douath, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2