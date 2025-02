Pronostico Juventus-Inter: alta tensione da gol e cartellini

Juventus-Inter è una partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La partita che può valere una stagione. Per entrambe. Perché se la Juventus dovesse perdere allora potrebbe avere dei grossi problemi a qualificarsi alla prossima Champions League; se l’Inter invece non dovesse riuscire a prendersi i tre punti potrebbe anche dare speranze ad un Napoli incerottato per lo scudetto. Ma non solo, sappiamo come questo match possa essere decisivo sotto l’aspetto mentale: ricordiamoci che parliamo del Derby D’Italia.

All’andata è finita 4-4: partita bellissima, per carità, ma per vedere tutti questi gol in Serie A si devono vedere altrettanti errori. A chi è piaciuta, a chi meno, e noi siamo forse in quelli del secondo caso. Non sono mancate le emozioni ma il calcio è fatto di attenzione, di tattica, di tecnica, e non di errori madornali. Detto questo è evidente che questa partita metta in palio dei punti pesantissimi e non solo per quella che è la classifica parte leggermente avanti la squadra di Simone Inzaghi.

Sì, la Juve ha giocato in settimana in Champions League e mercoledì deve andare a difendere contro il Psv il 2-1 conquistato a Torino grazie alla rete di Mbangula. Ovvio che un po’ di pensieri saranno al match che potrebbe regalare l’accesso agli ottavi di finale di Champions e magari ad un altro Derby d’Italia: sì, c’è anche questo rischio.

Partita tesa, ricca di tensioni. Con almeno un gol per squadra e anche con un bel po’ di ammoniti. Ma alla fine, il nostro pronostico, è bello chiaro.

Come vedere Juventus-Inter in diretta tv e in streaming

Juventus-Inter, in programma domenica alle 20:45 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Inter è quotata 2.25 su Goldbet e Lottomatica e 2.25 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Alla fine i tre punti dovrebbe riuscire a prenderseli l’Inter che ha avuto tutta la settimana per preparare il match, che è più forte e più esperta della Juve e che anche sotto il profilo mentale è in grado di gestire partite del genere, ricche di tensione. La truppa di Inzaghi è pronta a dare un vero e proprio scossone al campionato mettendo dei guai Motta.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Savona; Locatelli, Koopmeiners; Nico González, McKennie, Mbangula; Kolo Muani.

INTER(3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2