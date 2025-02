Pronostico Fiorentina-Como: assenza pesante ma gol puntuali

Fiorentina-Como è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Non è riuscita, alla Fiorentina, una seconda impresa nel giro di pochi giorni contro l’Inter. Lunedì scorso, a San Siro, i nerazzurri si sono vendicati della pesante sconfitta subita a Firenze nella settimana precedente, regalando alla squadra di Raffaele Palladino il primo dispiacere dopo tre vittorie di fila (Lazio, Genoa e Inter).

L’atteggiamento troppo conservativo adottato dalla Viola stavolta non ha pagato: in una partita condizionata dagli episodi – davvero clamorosa la svista sul calcio d’angolo da cui è poi scaturito il primo gol dei campioni d’Italia – ha prevalso la voglia di rivalsa da parte degli uomini di Simone Inzaghi, alla fine vittoriosi 2-1.

La Fiorentina, dopo aver trovato il pareggio grazie ad un calcio di rigore – anche questo molto discusso – ha atteso di passare nuovamente in svantaggio per giocare un calcio più offensivo e propositivo, con Palladino che ha cercato di alzare il livello tecnico mettendo in campo quasi tutti i nuovi acquisti, tra cui Zaniolo e Fagioli. Non è bastato, però, per strappare almeno un pareggio, che avrebbe permesso ai gigliati di raggiungere la Juventus a quota 43 punti e tornare quinti. Per rimanere in lotta per la quarta piazza, tuttavia, bisogna rimettersi subito in carreggiata ma non sarà semplice domare il Como di Cesc Fabregas, ambizioso sia in campo che fuori. Anche i lariani, infatti, vogliono voltare pagina dopo le tre sconfitte consecutive con Atalanta, Bologna e Juventus: il tecnico spagnolo continua a ricevere complimenti per ciò che fa vedere la sua squadra a livello di gioco ma adesso serve urgentemente una buona dose di cinismo per allontanarsi dalla zona retrocessione (la terzultima è a -2) e fare i punti che mancano per raggingere in fretta la salvezza.

Fiorentina-Como: le ultime notizie sulle formazioni

Nella Fiorentina mancherà Kean, squalificato: con ogni probabilità lo sostituirà Zaniolo, che in passato ha fatto anche la prima punta. Dietro all’ex Roma e Atalanta dovrebbero agire Beltran e Gudmundsson, con Folorunsho che andrà a ricoprire il ruolo della mezzala in un centrocampo composto anche da Mandragora e Fagioli. Dietro si rivede Comuzzo dopo la squalifica.

Fabregas dovrà rinunciare agli infortunati Sergi Robeto, Azon, Gabrielloni, Vojvoda e van der Brempt. Assente anche l’esterno Fadera, che deve scontare due turni di squalifica. L’unico ballottaggio è in difesa tra Goldaniga e Kempf. Davanti Cutrone supportato da Diao, Nico Paz e Strefezza.

Come vedere Fiorentina-Como in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Il Como probabilmente prenderà l’iniziativa anche a Firenze, cercando di mantenere il controllo del gioco e di difendersi attraverso il possesso. Ci aspettiamo, dunque, una Viola più attendista ma sempre camaleontica e pronta a rendersi pericolosa in transizione, con Palladino che, pur dovendo fare a meno del cannoniere Kean, si affiderà ai suoi giocatori di maggior talento. I gol, insomma, non dovrebbero mancare.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Como

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fagioli, Mandragora, Folorunsho; Beltran, Gudmundsson; Zaniolo.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Strefezza; Cutrone.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1