Pronostici Monza-Lecce e Udinese-Empoli: decidono i bomber

Monza-Lecce e Udinese-Empoli sono partite della la venticinquesima giornata di Serie A e si giocano domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Monza ha deciso di affidarsi nuovamente ad Alessandro Nesta dopo la decisione di prendere Bocchetti. Niente scossone, ma anzi solo sconfitte e Galliani non ha potuto fare altro che richiamare in panchina il tecnico che aveva iniziato la stagione. Basterà per risollevarsi? La vediamo difficile.

Anche perché il Lecce dopo un paio di mesi di lavoro ha recepito i dettami tattici di Giampaolo. E soprattutto i salentini hanno davanti dei calciatori che possono fare la differenza. Uno su tutti quel Krstovic che come tocca un pallone in mezzo all’area di rigore lo trasforma in oro. Occhio quindi alla vittoria esterna che potrebbe del tutto allontanare i salentini dalla zona pericolante della classifica.

Senza quasi tutta la difesa titolare, sarà difficile per l’Empoli di D’Aversa uscire indenne dal match contro l’Udinese. I bianconeri poi, soprattutto in casa, sono sempre riusciti a sfornare delle ottime prestazioni e anche in questo caso ci sono giocatori sulla prima linea che con una sola giocata possono decidere il match. Occhio quindi anche a Lucca, uno che di testa praticamente le prende tutte e ha dimostrato di saper segnare anche con i piedi. Potrebbe essere lui l’uomo decisivo.

Come vedere Monza-Lecce e Udinese-Empoli in diretta tv e in streaming

Le sfide Monza-Lecce e Udinese-Empoli sono in programma domenica alle 15:00 e verranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

La vittoria del Lecce è quotata a 2.75 su Goldbet e Lottomatica e a 2.70 su Snai. L’affermazione dell’Udinese, invece, è data 1.80 su tutte e tre le piattaforme di scommesse.

Il pronostico di Monza-Lecce

Vittoria esterna del Lecce in un match da almeno un gol per squadra. Il colpo del ko per il Monza che ha pochissime occasioni per rimettersi in sesto.

Le probabili formazioni

MONZA (4-2-3-1): Pizzignacco; Lekovic, Izzo, Palacios, P. Pereira; Ciurria, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos; Ganvoula, Dani Mota.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

Il pronostico di Udinese-Empoli

Affermazione anche abbastanza semplice per l’Udinese: i padroni di casa possono prendersi tre punti di platino e festeggiare in anticipo la salvezza quasi aritmetica a differenza di quanto successo lo scorso anno raggiunta a pochi minuti dalla fine del campionato.

Le probabili formazioni

UDINESE (4-4-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Kalstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca.

EMPOLI(3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Grassi, Henderson, Cacace; Maleh, Esposito; Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0