Per Sinner è ancora un tabù: missione fallita

Jannik Sinner, bisognerà attendere ancora un po’ perché si possa parlare di sorpasso: i tempi non sono, evidentemente, ancora maturi.

I risultati ottenuti sul campo da gioco gli hanno fruttato, udite udite, la bellezza di 25,3 milioni di dollari. Le collaborazioni con gli sponsor, invece, gliene sono valsi altri 27. In totale, dunque, conti alla mano, nel solo anno 2024, quello in cui è definitivamente esploso, Jannik Sinner ha incassato ben 52,3 milioni di dollari.

A noi potrebbero sembrare tanti, ma non lo sono. O meglio, pochi non sono di certo, ma non sono comunque bastati a fare in modo che il fenomeno altoatesino rompesse uno dei tabù più antichi di tutti i tempi. Nella top 100 degli sportivi più pagati lo scorso anno, elaborata da Sportico, il numero 1 del tennis mondiale non compare, come forse ci saremmo aspettati, tra i primi classificati. Bisogna scendere al 43esimo posto della lista, al contrario, per trovare il suo nome e per scoprire quanto abbia guadagnato.

La top ten è popolata solo da calciatori e giocatori di basket, boxeur e golfisti. In cima c’è, manco a dirlo, ancora una volta, Cristiano Ronaldo, che tra stipendi e sponsor ha guadagnato ben 260 milioni di dollari. A seguire c’è Stephen Curry, cestista dei Golden State Warriors, che giocando e prestandosi a varie sponsorizzazioni ha messo in tasca, pensate un po’, 153 milioni circa. Ne ha incassati 6 in meno, conquistando comunque la medaglia di bronzo, il pugile Tyson Fury.

Sinner vola ma non abbastanza: quel momento non è ancora arrivato

Fuori dal podio, in questa classifica popolata da soli uomini e priva di quote rosa, troviamo, ancora, Lionel Messi, che nel 2024 si è fermato a 135 milioni di dollari. Chiude la cinquina LeBron James, con 133,2 milioni di dollari incassati nell’anno in cui Sinner è salito sul tetto del mondo conquistando la cima della classifica Atp.

Nella graduatoria elaborata da Sportico troviamo poi, sportivi di ogni genere. Basta scorrerla anche solo velocemente per notare la presenza di campioni del calibro di Neymar, Benzema, Usyk, Mbappé e chi più ne ha più ne metta. Nelle prime 100 posizioni ci sono 11 calciatori e nella sola top ten questi ultimi occupano la metà dei posti, segno che, per quanto seguito, il tennis è ancora lontano dall’essere eguagliato allo sport più amato di tutto il mondo.

Quanto a ricchezza, però, è doveroso sottolineare che il basket è la disciplina meglio rappresentata in questa classifica, non fosse altro per gli stipendi, davvero altissimi, dispensati dall’Nba.