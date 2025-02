I pronostici di domenica 16 febbraio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 16 febbraio, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1: apre Fiorentina-Como, chiude Juventus-Inter.

La venticinquesima giornata di Serie A prosegue questa domenica con cinque partite in programma: si parte alle 12:30 con la scoppiettante Fiorentina-Como, in cui visto l’atteggiamento tattico offensivo delle due squadre nonostante l’assenza del bomber Kean i gol non dovrebbero mancare.

Alle 15:00 appuntamento con due sfide in zona retrocessione: l’Udinese può mettersi definitivamente in salvo approfittando delle attuali difficoltà dell’Empoli che ha assenze pesanti soprattutto in difesa. Al Monza servirebbe una vittoria scaccia crisi contro il Lecce, ma in questo momento sono i salentini a dare maggiori garanzie. Alle 18:00 la Roma. distratta dal prossimo impegno di Europa League col Porto, sfida al Tardini il Parma in una partita da gol.

Gran finale con Juventus-Inter: impossibile vedere lo stesso numero di gol della pirotecnica gara di andata terminata 4-4, ma almeno uno per parte dovrebbero segnarlo anche stasera.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” ed “entrambe le squadre a segno”: Liverpool-Wolverhampton e Tottenham-Manchester United di Premier League, Eintracht Francoforte-Kiel e Werder Brema-Hoffenheim di Bundesliga, Betis-Real Sociedad della Liga spagnola.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Fiorentina-Como, Serie A, ore 12:30

Vincenti

Udinese (in Udinese-Empoli, Serie A, ore 15:00)

(in Udinese-Empoli, ore 15:00) Lecce o pareggio (in Monza-Lecce, Serie A, ore 15:00)

(in Monza-Lecce, ore 15:00) Ajax (in Ajax-Heracles, Eredivisie, ore 16:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Liverpool-Wolverhampton, Premier League , ore 15:00

, ore 15:00 Eintracht Francoforte-Kiel , Bundesliga , ore 17:30

, , ore 17:30 Werder Brema-Hoffenheim, Bundesliga, ore 15:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Betis-Real Sociedad , L iga , ore 21:00

, L , ore 21:00 Tottenham-Manchester United , Premier League , ore 17:30

, , ore 17:30 Juventus-Inter, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

• X in Cesena-Pisa, Serie A, ore 17:15